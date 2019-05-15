Новости
Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Золотая рыбка Амура

Снизившиеся запасы амурского лосося – это мотивация научиться бережно управлять ценным природным ресурсом, отмечает президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

После нескольких успешных лет промысла на Амуре, когда лосось буквально не успевали ловить и перерабатывать, наступили шоковые 2017-2018 гг., когда на летнюю путину пришло в 5 раз меньше рыбы, чем ожидалось учеными. Стало ясно, что это не единичный случай, а тенденция к тому, что в ближайшие годы не следует ожидать больших уловов лососей, особенно во время летней путины (промысел горбуши и летней кеты), обращает внимание президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

«На осеннюю путину прогнозы более благоприятные, но рачительные хозяева все равно должны озаботиться сохранением и воспроизводством рыбных ресурсов, чтобы для грядущих поколений красная рыбица не стала, как стеллерова корова, уничтоженным в результате хищнического истребления видом», - подчеркивает глава АПРОХК в статье для Fishnews.

Колебания численности популяции, по его словам, объясняются климатическими колебаниями, также на состояние запасов очень сильно влияют чрезмерная промысловая нагрузка и браконьерство.

Сергей Рябченко отмечает, что нужно принимать срочные меры по изменению тактики и стратегии рыбного промысла.

Он напоминает, что у региональной комиссии по анадромным и есть немалые полномочия, но некоторые ключевые вопросы необходимо все равно согласовывать в Москве, в том числе вопросы, связанные с разрешенными орудиями лова. Значит, есть опасения, что управление рыбным промыслом не будет в должной мере оперативным.

«Таким образом, как нам видится, расширение полномочий комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб, наполнение ее работоспособными квалифицированными кадрами, информирование и принятие оперативных решений – важнейший фактор успеха лососевой путины. Можно подумать и о сокращении численности членов комиссии, которых в период основной путины приходится собирать на заседания чуть ли не каждый день, а у всех, разумеется, есть своя работа, отпуска, командировки и др. При этом, в случае сокращения численности, главным приоритетом включения в состав комиссии того или иного члена-специалиста должны быть его опыт и квалификация», - предлагает президент ассоциации.

По его словам, очень многое зависит и от самих рыбаков, которые, несомненно, должны заботиться о сохранении ресурса и стабильности своей сырьевой базы. Так, несмотря на некоторые трудности, были достигнуты определенные соглашения по путине 2019 г., и рыбопромысловые компании заключили своего рода мораторий на отлов летней кеты и горбуши. Это соглашение, однако, не распространяется на частный отлов рыбы, как представителями коренных малочисленных народов, так и рыболовами-любителями. Предполагается, что индивидуалы не смогут своей рыбалкой и небольшими квотами сильно повредить рыбной популяции.

«Однако все это – в идеале. А реально надо учитывать фактор браконьерства, ущерб от которого в период путины может быть существенным, - подчеркивает Сергей Рябченко. - Поэтому одновременно с мораторием по вылову летних лососей было принято решение по усилению мер для борьбы с браконьерством. Так, для усиления работы местных рыбоохранных структур планируется привлечь около 50 инспекторов из других регионов. Будут использоваться методы общественного контроля, всевозможные технические средства».

Глава АПРОХК считает, что необходимо идти по пути сокращения количества рыболовных участков на реке. А до истечения сроков закрепления этих участков следует более ответственно подходить к мерам регулирования, увеличивать количество пропускных дней для кеты.

«Причем чем выше по реке, тем количество дней пропуска должно быть больше, а если рыбы будет мало и недостаточно для воспроизводства, то необходимо с какого-то километра совсем закрыть промышленный лов. При таком подходе к решению проблемы мы, может, и сработаем в неурожайном году с убытком, зато сохраним ресурс и компенсируем потери в последующие годы», - отмечает Сергей Рябченко.

Более организованным, по его мнению, должен быть и вылов лососей коренным населением. «На Амуре не нужно, как сейчас, более 70 национальных общин, под прикрытием которых на реке идет дополнительный (скрытый) промышленный лов, а местное коренное население остается без рыбы», - подчеркивает автор статьи.

Он считает, что проблему с браконьерством необходимо решать в том числе развитием любительского и спортивного рыболовства – на специальных участках, по установленным лимитам и путевкам.

«В том факте, что рыбы стало меньше, а на летнюю путину на Амуре не следует рассчитывать, есть и позитивная сторона, - обращает внимание Сергей Рябченко. - Для нас это мотивация, чтобы научиться управлять, бережно расходовать и восполнять природные ресурсы, что должно быть не только экономической потребностью, но и потребностью нравственного воспитания, ибо воспитание экологическое нераздельно от воспитания нравственного, и бережное отношение к природе благоприятным образом отражается на всем моральном облике нашего человека».

Полный текст читайте в рубрике «Личное мнение» на сайте Fishnews.

Задать вопрос редакции
НазадМетки: браконьерстволососьмосква
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена АФАНАСЬЕВА. Фото с личного сайта сенатора

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

Елена АФАНАСЬЕВА

Сенаторы будут следить за ситуацией с аукционами

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

«Крабовый гамбит»

Все материалы

Интервью

Председатель Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (KOAECA) ЛИ Нам Ки

Председатель Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества

ЛИ Нам Ки

Электронная биржа – то, к чему идет рыбная торговля

Председатель совета директоров АО «АКРОС» Алексей БУЛАНОВ

Председатель совета директоров АО «АКРОС»

Алексей БУЛАНОВ

«АКРОС» плотнее займется скумбрией и иваси

Начальник Байкальского филиала Главрыбвода Леонид МИХАЙЛИК

Начальник Байкальского филиала Главрыбвода

Леонид МИХАЙЛИК

Мы несем ответственность за байкальского омуля

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Сейчас ломают то, что мы строили 15 лет

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Золотая рыбка Амура

Заместитель директора ООО «УК Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей СЕННИКОВ

Заместитель директора ООО «УК Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью

Сергей СЕННИКОВ

В вопросе «незаходных» судов необходим компромисс

Все материалы

Крупным планом

Легендарная дальневосточная сардина вернулась в дальневосточные моря спустя четверть века

Expo Solutions Group: новая эпоха иваси на подходе

Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса прошла в Москве в апреле

Конференция рыбаков: к чему пришли

«Антей» видит будущее за иваси. Фото пресс-службы компании

«Антей» видит будущее за иваси

Компания «Дальрыбтехцентр» отмечает 80 лет работы в отрасли

Машиностроение для рыбаков: с чего начинается рыбопереработка

Все материалы

События

На Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» в Москве побывало почти 67 тыс. посетителей из 112 стран. Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» все больше привлекает бизнес

Компания «Альфа Лаваль» совместно с МГУ имени Невельского провели во Владивостоке семинар по использованию современных видов топлива

Как защитить судовые двигатели от современного топлива

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.