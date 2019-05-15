15 мая 2019 года

Золотая рыбка Амура

Снизившиеся запасы амурского лосося – это мотивация научиться бережно управлять ценным природным ресурсом, отмечает президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

После нескольких успешных лет промысла на Амуре, когда лосось буквально не успевали ловить и перерабатывать, наступили шоковые 2017-2018 гг., когда на летнюю путину пришло в 5 раз меньше рыбы, чем ожидалось учеными. Стало ясно, что это не единичный случай, а тенденция к тому, что в ближайшие годы не следует ожидать больших уловов лососей, особенно во время летней путины (промысел горбуши и летней кеты), обращает внимание президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

«На осеннюю путину прогнозы более благоприятные, но рачительные хозяева все равно должны озаботиться сохранением и воспроизводством рыбных ресурсов, чтобы для грядущих поколений красная рыбица не стала, как стеллерова корова, уничтоженным в результате хищнического истребления видом», - подчеркивает глава АПРОХК в статье для Fishnews.

Колебания численности популяции, по его словам, объясняются климатическими колебаниями, также на состояние запасов очень сильно влияют чрезмерная промысловая нагрузка и браконьерство.

Сергей Рябченко отмечает, что нужно принимать срочные меры по изменению тактики и стратегии рыбного промысла.

Он напоминает, что у региональной комиссии по анадромным и есть немалые полномочия, но некоторые ключевые вопросы необходимо все равно согласовывать в Москве, в том числе вопросы, связанные с разрешенными орудиями лова. Значит, есть опасения, что управление рыбным промыслом не будет в должной мере оперативным.

«Таким образом, как нам видится, расширение полномочий комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб, наполнение ее работоспособными квалифицированными кадрами, информирование и принятие оперативных решений – важнейший фактор успеха лососевой путины. Можно подумать и о сокращении численности членов комиссии, которых в период основной путины приходится собирать на заседания чуть ли не каждый день, а у всех, разумеется, есть своя работа, отпуска, командировки и др. При этом, в случае сокращения численности, главным приоритетом включения в состав комиссии того или иного члена-специалиста должны быть его опыт и квалификация», - предлагает президент ассоциации.

По его словам, очень многое зависит и от самих рыбаков, которые, несомненно, должны заботиться о сохранении ресурса и стабильности своей сырьевой базы. Так, несмотря на некоторые трудности, были достигнуты определенные соглашения по путине 2019 г., и рыбопромысловые компании заключили своего рода мораторий на отлов летней кеты и горбуши. Это соглашение, однако, не распространяется на частный отлов рыбы, как представителями коренных малочисленных народов, так и рыболовами-любителями. Предполагается, что индивидуалы не смогут своей рыбалкой и небольшими квотами сильно повредить рыбной популяции.

«Однако все это – в идеале. А реально надо учитывать фактор браконьерства, ущерб от которого в период путины может быть существенным, - подчеркивает Сергей Рябченко. - Поэтому одновременно с мораторием по вылову летних лососей было принято решение по усилению мер для борьбы с браконьерством. Так, для усиления работы местных рыбоохранных структур планируется привлечь около 50 инспекторов из других регионов. Будут использоваться методы общественного контроля, всевозможные технические средства».

Глава АПРОХК считает, что необходимо идти по пути сокращения количества рыболовных участков на реке. А до истечения сроков закрепления этих участков следует более ответственно подходить к мерам регулирования, увеличивать количество пропускных дней для кеты.

«Причем чем выше по реке, тем количество дней пропуска должно быть больше, а если рыбы будет мало и недостаточно для воспроизводства, то необходимо с какого-то километра совсем закрыть промышленный лов. При таком подходе к решению проблемы мы, может, и сработаем в неурожайном году с убытком, зато сохраним ресурс и компенсируем потери в последующие годы», - отмечает Сергей Рябченко.

Более организованным, по его мнению, должен быть и вылов лососей коренным населением. «На Амуре не нужно, как сейчас, более 70 национальных общин, под прикрытием которых на реке идет дополнительный (скрытый) промышленный лов, а местное коренное население остается без рыбы», - подчеркивает автор статьи.

Он считает, что проблему с браконьерством необходимо решать в том числе развитием любительского и спортивного рыболовства – на специальных участках, по установленным лимитам и путевкам.

«В том факте, что рыбы стало меньше, а на летнюю путину на Амуре не следует рассчитывать, есть и позитивная сторона, - обращает внимание Сергей Рябченко. - Для нас это мотивация, чтобы научиться управлять, бережно расходовать и восполнять природные ресурсы, что должно быть не только экономической потребностью, но и потребностью нравственного воспитания, ибо воспитание экологическое нераздельно от воспитания нравственного, и бережное отношение к природе благоприятным образом отражается на всем моральном облике нашего человека».

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