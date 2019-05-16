16 мая 2019 года

Ветнадзор ждут кардинальные перемены

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила поправки в сфере государственного ветеринарного надзора. Его планируется полностью перевести на федеральный уровень.

По итогам рабочей поездки в Краснодарский край в марте 2018 г. президент Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о передаче с регионального на федеральный уровень полномочий в сфере государственного ветнадзора и подготовить при необходимости изменения законодательства. В сентябре прошлого года Минсельхоз представил проект таких поправок.

Чем не угодили региональные ветслужбы

Проведенный Россельхознадзором мониторинг выявил ряд проблем в деятельности государственной ветеринарной службы субъектов Федерации.

Так, отмечено, что совмещение функций по оказанию платных ветеринарных услуг и осуществлению регионального государственного ветнадзора негативно сказывается на объективности результатов контрольно-надзорной деятельности в отношении поднадзорных объектов. В частности, Россельхознадзор устанавливает факты сокрытия очагов заразных болезней животных и несвоевременное исключение из оборота опасной животноводческой продукции, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства.

В пресс-релизе говорится, что отсутствие централизованного контроля и единого регулирования деятельности государственной ветеринарной службы регионов, отсутствие единообразия в нормативно-правовых актах субъектов Федерации, финансировании деятельности ветслужб, а также в структуре уполномоченных в области ветеринарии региональных органов исполнительной власти привели к разобщенности государственных ветеринарных служб субъектов Федерации. В результате применение скоординированных мер по предотвращению распространения заразных болезней животных на всей территории страны стало затруднительным.

В правительстве также обращают внимание, что из-за отсутствия единой вертикали управления в большинстве регионов ухудшается инфраструктура ветеринарных служб, особенно в части лабораторной базы.

В числе негативных факторов также невозможность проверить объективность принятых на региональном уровне мер и решений. «Отсутствие оперативности в проведении противоэпизоотических мероприятий в неблагополучных пунктах и угрожаемых зонах негативно отражается на эпизоотической ситуации по всей стране. Отсутствие контроля за перемещением подконтрольных государственному ветеринарному надзору товаров между субъектами Федерации влечет за собой распространение заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных», - подчеркивают в правительстве.

Кроме того, кабмин указывает на то, что в ряде регионов уполномоченные в области ветеринарии органы исполнительной власти лишены самостоятельности и входят в состав других органов власти. «Следствием этого является то, что ветеринарные службы не располагают независимостью в том объеме, который необходим для решения стоящих перед ними задач, и принятие решений, имеющих экономические последствия для регионов, затягивается», - говорится в пресс-релизе.

Все полномочия - Россельхознадзору

Цель подготовленных поправок – исключить дублирование надзорных полномочий разными уровнями власти, создать более четкую вертикаль и закрепить единообразие действий при государственном ветеринарном надзоре.

Первый рассмотренный комиссией законопроект предусматривает упразднение регионального государственного ветнадзора и осуществление государственного ветеринарного надзора на федеральном уровне. То есть полномочия по государственному ветнадзору в полном объеме закрепляются за Россельхознадзором.

«Исходя из результатов правоприменительной практики государственного ветеринарного надзора одновременно на федеральном и региональном уровнях было выявлено, что разделить полномочия по государственному ветеринарному надзору на составляющие сложно. В целях исключения дублирования функций при исполнении этого полномочия законопроектом предлагается установить запрет на его обратную передачу региональным органам исполнительной власти», - сообщили в правительстве.

Второй законопроект предлагает внести корреспондирующие изменения в КоАП – исключить из него нормы, касающиеся регионального ветеринарного надзора. Вместо понятия «государственный ветеринарный надзор» будет использоваться понятие «федеральный государственный ветеринарный надзор».

Поправки будут рассмотрены на заседании правительства.

Напомним, на итоговом заседании коллегии Россельхознадзора в марте глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что ведомство может получить весь объем полномочий по ветнадзору уже с начала 2020 г.

Fishnews