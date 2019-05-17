17 мая 2019 года

Рыбоохрана подсчитала квартальные «трофеи»

С января по март инспекторы теруправлений Росрыболовства изъяли свыше 43 тыс. браконьерских снастей и более 100 тонн незаконно выловленных водных биоресурсов.

Итоги деятельности рыбоохраны за первый квартал рассмотрели на оперативном совещании. Видеоконференцию с территориальными управлениями Федерального агентства по рыболовству провел заместитель министра сельского хозяйства – руководитель ФАР Илья Шестаков.

И.о. начальника управления контроля надзора и рыбоохраны Виталий Молоков доложил, что выявлено более 18 тыс. нарушений законодательства в области рыболовства. При этом количество правонарушений снизилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, административных штрафов выписано на сумму 65,9 млн рублей - на уровне прошлого года. При этом сумма предъявленных нарушителям исков за ущерб, нанесенный среде обитания водных биоресурсов, увеличилась на 63,5% и составила 19,6 млн рублей.

По материалам, переданным теруправлениями в следственные органы, возбуждено 221 уголовное дело, это на 9,4% больше, чем в первом квартале 2018 г.

В ходе рыбоохранных рейдов у нарушителей изъято 43,2 тыс. орудий лова и более 105 тонн незаконно добытых водных биоресурсов. Арестовано 978 транспортных средств - на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Fishnews