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О подготовке норм вывоза любительских уловов рассказал заместитель руководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ

Для любителей хотят ввести нормы вывоза рыбы

Помимо суточных норм добычи для рыболовов-любителей готовятся установить ограничения по вывозу уловов. В Росрыболовстве считают, что эта мера позволит бороться с браконьерскими заготовками рыбы под видом любительского лова.

Пакет нормативных актов, необходимых, чтобы закон о любительском рыболовстве заработал в полную силу, будет принят в течение года, рассказал на пресс-конференции 16 мая замруководителя Росрыболовства Василий Соколов. Кроме того, в связи с выходом закона будут доработаны правила рыболовства для различных рыбохозяйственных бассейнов.

Представитель федерального агентства подчеркнул, что в закон погружен такой важный показатель, как суточная норма добычи водных биоресурсов. «К сожалению, многие не знают о том, что установлена суточная норма вылова, и не знают, для каких видов она установлена, – отметил он. – В связи с этим возникает много проблем, потому что сейчас ужесточены меры ответственности, введены новые ставки в Налоговом кодексе, штрафы за незаконную добычу».

Как сообщает корреспондент Fishnews, регулятор не исключает возможности пересмотра норм вылова, которые прописаны в правилах рыболовства, для того или другого региона. В частности, в Астраханской области рыбаки-любители активно выступали против планки в 5 кг в сутки, считая ее слишком жесткой.

«Масса обращений была и на губернатора, и на Росрыболовство. В итоге сейчас принято решение, есть обоснование и будут вносится изменения. Суточная норма по Астрахани будет не более 10 кг для всех видов», – заявил Василий Соколов.

Другой острый вопрос, который, по его словам, законом в полной мере не урегулирован, касается ограничений по вывозу уловов. «Бывает фактически браконьерский промысел – промышленная заготовка под видом любительского рыболовства. Раньше это было достаточно распространено, когда не было суточных норм», – напомнил замглавы федерального агентства.

«Мы сейчас работаем над еще одним показателем – это норма вывоза», – рассказал он. Пока Росрыболовство считает целесообразным разрешить вывоз рыбы в количестве, не превышающем трех суточных норм.

Такие ограничения, по словам Василия Соколова, существовали и в советское время. Например, для Астрахани они совпадали с суточными нормами вылова, но на практике не соблюдались. Сейчас контроль на транспорте стал строже, и эта мера, как надеются в ведомстве, даст эффект.

Ограничение норм вывоза связано и с ужесточением правил реализации пищевой продукции. Рыба, которая предназначается для продажи, должна иметь все необходимые ветеринарные сертификаты, подтверждающие ее происхождение. «Любительское рыболовство в соответствии с законом – это для личного потребления либо для отдыха, оно не подразумевает продажу», – резюмировал Василий Соколов.

Fishnews

  • О подготовке норм вывоза любительских уловов рассказал заместитель руководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ
  • О подготовке норм вывоза любительских уловов рассказал заместитель руководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ
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