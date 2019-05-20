20 мая 2019 года

Правительство поддержало централизацию ветнадзора

Полномочия по государственному ветеринарному надзору планируется в полном объеме передать Россельхознадзору. Законопроекты об этом одобрило Правительство РФ.

Власти продолжают реформу государственного ветеринарного надзора. На очередном заседании правительство поддержало два законопроекта в этой сфере. Они предусматривают упразднение регионального государственного ветеринарного надзора – функции планируется полностью передать на федеральный уровень.

Законопроект подготовило Министерство сельского хозяйства в рамках исполнения поручения президента. Напомним, что в 2018 г. Владимир Путин поставил задачу правительству проработать вопрос о передаче полномочий в сфере государственного ветнадзора с регионального на федеральный уровень.

«Полномочие по государственному ветеринарному надзору будет возвращено на уровень Россельхознадзора. После определенных проблем стало очевидно, что сейчас такого рода централизация является правильной», – заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе правительства, мониторинг, проведенный Россельхознадзором, показал ряд проблем в деятельности государственной ветеринарной службы регионов. Так, отмечено, что совмещение функций по оказанию платных ветеринарных услуг и осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора негативно сказывается на объективности результатов контрольно-надзорной деятельности.

Отмечено, что региональные ветеринарные службы разобщены и это мешает бороться с распространением болезней животных.

Цель законопроектов – исключить дублирование надзорных полномочий, создать более четкую вертикаль и закрепить единообразие действий при государственном ветеринарном надзоре, заявили в пресс-службе.

Название законопроектов – «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования осуществления федерального государственного ветеринарного надзора» и «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях по вопросам совершенствования осуществления федерального государственного ветеринарного надзора». По итогам заседания правительства эти документы решено направить в Госдуму.

Fishnews