Новости
Централизация государственного ветеринарного надзора должна помочь в борьбе с заразными болезнями животных. Фото с сайта pixabay.com

Правительство поддержало централизацию ветнадзора

Полномочия по государственному ветеринарному надзору планируется в полном объеме передать Россельхознадзору. Законопроекты об этом одобрило Правительство РФ.

Власти продолжают реформу государственного ветеринарного надзора. На очередном заседании правительство поддержало два законопроекта в этой сфере. Они предусматривают упразднение регионального государственного ветеринарного надзора – функции планируется полностью передать на федеральный уровень.

Законопроект подготовило Министерство сельского хозяйства в рамках исполнения поручения президента. Напомним, что в 2018 г. Владимир Путин поставил задачу правительству проработать вопрос о передаче полномочий в сфере государственного ветнадзора с регионального на федеральный уровень.

«Полномочие по государственному ветеринарному надзору будет возвращено на уровень Россельхознадзора. После определенных проблем стало очевидно, что сейчас такого рода централизация является правильной», – заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе правительства, мониторинг, проведенный Россельхознадзором, показал ряд проблем в деятельности государственной ветеринарной службы регионов. Так, отмечено, что совмещение функций по оказанию платных ветеринарных услуг и осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора негативно сказывается на объективности результатов контрольно-надзорной деятельности.

Отмечено, что региональные ветеринарные службы разобщены и это мешает бороться с распространением болезней животных.

Цель законопроектов – исключить дублирование надзорных полномочий, создать более четкую вертикаль и закрепить единообразие действий при государственном ветеринарном надзоре, заявили в пресс-службе.

Название законопроектов – «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования осуществления федерального государственного ветеринарного надзора» и «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях по вопросам совершенствования осуществления федерального государственного ветеринарного надзора». По итогам заседания правительства эти документы решено направить в Госдуму.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: правительствороссельхознадзор
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена АФАНАСЬЕВА. Фото с личного сайта сенатора

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

Елена АФАНАСЬЕВА

Сенаторы будут следить за ситуацией с аукционами

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

«Крабовый гамбит»

Все материалы

Интервью

Председатель Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (KOAECA) ЛИ Нам Ки

Председатель Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества

ЛИ Нам Ки

Электронная биржа – то, к чему идет рыбная торговля

Председатель совета директоров АО «АКРОС» Алексей БУЛАНОВ

Председатель совета директоров АО «АКРОС»

Алексей БУЛАНОВ

«АКРОС» плотнее займется скумбрией и иваси

Начальник Байкальского филиала Главрыбвода Леонид МИХАЙЛИК

Начальник Байкальского филиала Главрыбвода

Леонид МИХАЙЛИК

Мы несем ответственность за байкальского омуля

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Сейчас ломают то, что мы строили 15 лет

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Золотая рыбка Амура

Заместитель директора ООО «УК Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей СЕННИКОВ

Заместитель директора ООО «УК Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью

Сергей СЕННИКОВ

В вопросе «незаходных» судов необходим компромисс

Все материалы

Крупным планом

Легендарная дальневосточная сардина вернулась в дальневосточные моря спустя четверть века

Expo Solutions Group: новая эпоха иваси на подходе

Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса прошла в Москве в апреле

Конференция рыбаков: к чему пришли

«Антей» видит будущее за иваси. Фото пресс-службы компании

«Антей» видит будущее за иваси

Компания «Дальрыбтехцентр» отмечает 80 лет работы в отрасли

Машиностроение для рыбаков: с чего начинается рыбопереработка

Все материалы

События

На Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» в Москве побывало почти 67 тыс. посетителей из 112 стран. Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» все больше привлекает бизнес

Компания «Альфа Лаваль» совместно с МГУ имени Невельского провели во Владивостоке семинар по использованию современных видов топлива

Как защитить судовые двигатели от современного топлива

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.