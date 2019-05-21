21 мая 2019 года

На «Курилы» придут новые инвесторы

В границы ТОР «Курилы» вошли еще 14 земельных участков, расположенных на островах Шикотан и Парамушир. На этих территориях планируется запустить рыбокомбинат, судоремонтный завод, а также предприятия в сфере туризма и строительства.

На совещании 20 мая Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления по территории опережающего социально-экономического развития «Курилы». «Мы ее несколько лет назад создали и сейчас приняли решение о ее расширении за счет присоединения новых земельных участков», – отметил председатель правительства.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина, в границы ТОР включены 14 земельных участков площадью 6,14 га, расположенных в Сахалинской области на островах Шикотан и Парамушир.

На заседании вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев уточнил, что расширение ТОР связано с четырьмя новыми проектами. «Это проекты по строительству комплекса туристических объектов, еще один рыбокомбинат, судоремонтный завод и строительная компания, – доложил он. – По результатам реализации новых проектов общий объем инвестиций на острова Шикотан и Парамушир превысит 6 млрд рублей, дополнительно будет создано 240 рабочих мест, объем налоговых платежей за 10 лет составит более 800 млн рублей».

Зампредседателя правительства также напомнил, что ТОР «Курилы» была создана для реализации инвестиционного проекта «Рыбокомбинат «Островной». По его словам, общий объем инвестиций в этот проект составит 5,6 млрд рублей, текущие вложения уже достигли 700 млн рублей.

«Строительство транспортной и инженерной инфраструктуры проводится за счет инвестора. Проект реализуется в три этапа до 2023 года. В результате будут запущены консервный, рыбоперерабатывающий заводы, холодильник на 15 тыс. тонн», – отчитался Юрий Трутнев.

Fishnews