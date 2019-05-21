21 мая 2019 года

Дмитрий Кобылкин: Предстоит вернуть рыбу в Волгу

Для оздоровления Волги нужно реконструировать огромное количество канализационно-очистных сооружений и увеличить биоразнообразие реки, рассказал президенту Владимиру Путину глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Паспорт национального проекта «Экология» объединяет 11 федеральных проектов со сроком реализации до конца 2024 г. В их числе «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие биологического туризма». Напомним, задачи по оказанию экологической помощи Волге и Байкалу президент Владимир Путин поставил в «майском» указе 2018 г.

О ходе реализации нацпроекта главе государства рассказал министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Говоря о Волге, он отметил, что предстоит реконструировать огромное количество сооружений, в том числе канализационно-очистных: «они на 80% практически находятся в состоянии, требующем реконструкции». Этим Минприроды занимается совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта Кремля.

«Думаю, что, наверное, один из самых тяжелых проектов. Задача сложная, но мы постараемся с ней справиться», – обещал Дмитрий Кобылкин. Президент согласился, что проблемы в этой сфере накапливались долго и некоторые из них «финансово очень емкие при решении».

«Предстоит, конечно, биоразнообразием заняться и вернуть рыбу в Волгу, ту, которая раньше была, – тоже такие проекты у нас стоят», – обратил внимание министр.

Он рассказал и о предстоящей рекультивации Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

«Нам также предстоит БЦБК рекультивировать, убрать накопители шлама, они сегодня в тяжелом состоянии, конечно, угрожают экологии Байкала. Мы уже приступили к пробной эксплуатации, подбираем технологии, думаю, что в ближайший месяц мы уже определимся с технологией и начнем рекультивацию», – проинформировал глава Минприроды.

Fishnews