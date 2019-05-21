21 мая 2019 года

Сахалинских рыбаков приглашают к совместной работе

Агентство по рыболовству Сахалинской области внедряет практику еженедельных рабочих совещаний с представителями отраслевых объединений. Новый формат позволит координировать деятельность власти и бизнес-сообщества, считают в агентстве.

Так, одним из основных пунктов повестки первого совещания стало исполнение поручения, которое глава региона Валерий Лимаренко дал по включению порт-ковша Неводское в перечень мест доставки уловов, сообщил Fishnews руководитель агентства Андрей Горничных. Он отметил, что в настоящее время ковш не соответствует требованиям транспортной безопасности. Рыбокомбинату, который его эксплуатирует, необходимо провести ремонт и пройти освидетельствование, что позволит выполнить поручение.

Андрей Горничных рассказал, что на первом совещании также разбирался вопрос освидетельствования маломерных судов на соответствие требованиям МКУБ. «В связи со вступлением в силу новых требований мы бы хотели, чтобы к началу лососевой путины предприятия уже получили эти документы и без проблем приступили к промыслу, – подчеркнул руководитель агентства. – По информации Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ, на сегодня у нас лишь 176 судов из 22 компаний прошли освидетельствование. Однако у нас более 2 тыс. таких судов. Поэтому попросили ассоциации ускорить работу c предприятиями по освидетельствованию судов».

По словам главы агентства, еще одной важной темой первого совещания стал вопрос повышения эффективности освоения лимитов камбал, сельди, наваги, корюшки, мойвы и лосося в Западно-Сахалинской подзоне. «Поскольку этот промысловый район достаточно протяженный – более тысячи километров вдоль побережья Сахалина, ситуация с подходами рыбы в разных местах различна, – отметил он. – Соответственно, нужно регулировать промысловую деятельность. Этот вопрос обсуждался с представителями отраслевой науки, рыбаками. По результатам мы готовим свои предложения в Росрыболовство».

Еженедельные совещания позволят информировать представителей рыбацких ассоциаций и союзов о ходе исполнения ранее принятых совместных решений. В свою очередь агентство сможет получать оперативные данные о ходе промысла и о проблемах, возникающих у рыбаков. Новый формат сделает работу агентства более открытой, считает Андрей Горничных.

Агентство по рыболовству Сахалинской области приглашает руководителей общественных объединений рыбаков к участию в рабочих совещаниях еженедельно по пятницам. Во вторую и четвертую пятницу месяца будут обсуждаться вопросы рыболовства и аквакультуры, в а первую и третью – вопросы экономического развития и государственной поддержки инвестиционной деятельности предприятий рыбохозяйственного комплекса. В работе совещаний могут участвовать также представители отдельных предприятий.

Fishnews