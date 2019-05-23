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Проект Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 г. обсудили на согласительном совещании в Минсельхозе. Фото пресс-службы Росрыболовства

Стратегию развития рыбной отрасли готовят для внесения в правительство

Новая стратегия должна актуализировать направления развития рыбохозяйственного комплекса на период до 2030 г. Документ доработают с учетом оставшихся замечаний и внесут в правительство.

Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков провел в Минсельхозе согласительное совещание по проекту Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2030 г.

«Стратегия направлена на обеспечение динамичного развития отрасли, обновление производственных фондов, уход от сырьевой направленности экспорта путем стимулирования производства продукции с высокой долей добавленной стоимости, создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций», - рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Отмечено, что проект стратегии разработан с учетом «майского» указа президента и определяет приоритеты, цели и задачи государственного управления в рыбохозяйственном комплексе.

Как сообщили ранее в пресс-службе Министерства сельского хозяйства, в прошлом году проект стратегии рассматривался заинтересованными ведомствами и дорабатывался с учетом их замечаний. В начале 2019 г. обновленный документ направили на повторное согласование.

На совещании обсуждались разногласия по тексту документа, представленные Минэкономразвития, Минфином и Министерством по делам Северного Кавказа. От Минпромторга, Минвостокразвития и Минтранса на проект стратегии поступили положительные заключения.

По итогам совещания часть разногласий была снята. Решено доработать проект стратегии с учетом оставшихся замечаний и внести в правительство в установленный срок.

На коллегии Росрыболовства в апреле министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что предлагаемая стратегия предусматривает комплексные меры по привлечению инвестиций в развитие добычи, рыбопереработки, аквакультуры, логистической инфраструктуры. Документом определена задача – обеспечить долгосрочные финансовые вложения инвесторов в отрасль в объеме 613 млрд рублей до 2030 г., обратил внимание глава Минсельхоза.

Fishnews

  • Проект Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 г. обсудили на согласительном совещании в Минсельхозе. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Проект Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 г. обсудили на согласительном совещании в Минсельхозе. Фото пресс-службы Росрыболовства
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