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Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Валентин Балашов: Под «филейную перестройку» на Севере не хватает сырья

Программа инвестквот предполагает резкое увеличение перерабатывающих мощностей на Севере. Однако в реальности эти планы наткнутся на нехватку сырья, считает председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

«По официальным прогнозам, заявленным руководителем Росрыболовства на совещании у председателя правительства, к 2025 году доля производства филе и фарша из атлантической трески и пикши должна достичь 80-90%», – отметил Валентин Балашов в статье для Fishnews.

Он напоминает, что в Мурманске началось строительство инвестиционного объекта типа «П» – большого завода мощностью не менее 50 тонн продукции в сутки. Одному этому экспортоориентированному объекту для полной загрузки, при работе хотя бы 230 дней в году, понадобится сырья из трески и пикши (вес улова) не менее 34 тыс./тонн в год, а таких заводов на Севере страны будет семь (суммарно 238 тыс. тонн сырья в год), обратил внимание руководитель отраслевого объединения.

Кроме того, до 2023 г. планируется построить еще две средних фабрики типа «Р» и четыре малых типа «С». Итого береговым заводам в общей сложности потребуется 292 тыс. тонн сырья в год.

Также по программе инвестквот на Северном бассейне до 2023 г. в строй собираются ввести 25 новых рыбопромысловых судов-филейщиков. Для загрузки им потребуется не менее 285 тыс. тонн сырья в год.

Таким образом, всего «инвестионным» предприятиям и судам нужно будет 577 тыс. тонн трески и пикши в год, привел цифры эксперт. В то же время национальная квота России на 2019 г. составляет 381 тыс. тонн, подчеркнул он.

«Загрузка части новостроек будет неполной, инвестиционные объекты тех предпринимателей, у которых нет значительного объема квот на треску и пикшу, а также своих рыбопромысловых судов, большую часть времени в году будут простаивать, – констатировал председатель ассоциации. – Как известно, чудес на свете не бывает».

По его словам, руководители давно работающих и положительно зарекомендовавших себя на российском рынке мурманских береговых предприятий по производству продукции из трески и пикши шокированы происходящими в отрасли переменами.

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НазадМетки: мурманскправительстворосрыболовство
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