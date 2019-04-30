30 апреля 2019 года

РРПК запустит новый завод в сентябре

На рыбоперерабатывающем заводе в Мурманске – совместном проекте «Русской рыбопромышленной компании» и ГК «Агама» – приступили к монтажу основного оборудования. Запуск предприятия запланирован в сентябре.

На заводе «Русская треска», который «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК) строит в Мурманске совместно с ГК «Агама», начался монтаж оборудования. Завод создается в рамках программы инвестквот, предусматривающей выделение объемов вылова трески и пикши под развитие береговой переработки. Это первый инвестиционный проект РРПК на Северном бассейне.

В торжественной церемонии, посвященной ключевому этапу реализации проекта, приняли участие руководители компании и глава региона Андрей Чибис. Он отметил, что строительство завода идет с опережением сроков. «Это 210 рабочих мест, которые получат мурманчане, что для нас принципиально важно», – отметил врио губернатора и пообещал содействовать проекту.

«Мы ведем строительство активными темпами. Уже в текущем году завод будет введен в эксплуатацию и продукция премиального качества появится на прилавках мурманских магазинов и федеральных торговых сетей», – прокомментировал генеральный директор РРПК Федор Кирсанов.

Он добавил, что развитие глубокой переработки на территории страны означает контроль качества на всех этапах производства, новые рабочие места, дополнительные отчисления в бюджет, в том числе – от экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью вместо экспорта сырца. В результате выигрывает и отрасль, и потребитель, и государство.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе РРПК, проектная мощность завода составляет более 50 тонн готовой продукции из трески и пикши в сутки. Завод будет оснащен оборудованием для правильной дефростации сырья и заморозки продукции, обеспечивающим сохранение качества и полезных свойств рыбы.

На предприятии установят роботизированную линию Marel по разделке филе рыб тресковых пород. Оборудование снабжено «искусственным интеллектом», который анализирует структуру сырья, – это позволяет добиваться исключительного качества разделки филе с минимальным повреждением волокон тушки и высокой степенью очистки от костей.

По расчетам, что объем налоговых отчислений завода превысит 50 млн рублей в год, в том числе – более 40 млн в бюджет Мурманской области. В планах РРПК строительство еще одного завода в Мурманске по переработке трески и пикши мощностью не менее 25 тонн продукции в сутки. Проект допущен к участию в аукционе на понижение по программе инвестквот.

Fishnews