29 мая 2019 года

Мурманчан допустят к крабу

В Мурманской области разрешат любительский лов краба. Поправки в правила рыболовства могут быть внесены до конца года, считает заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

В ходе поездки в Мурманск руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков рассказал, что вопрос о добыче краба в рамках любительского рыболовства обсуждался на встрече с главой региона Андреем Чибисом.

«Действительно есть понимание врио губернатора, что необходимо этот вид любительского рыболовства разрешать и развивать. Думаю, что мы здесь пойдем навстречу и после официального обращения внесем соответствующие поправки в правила рыболовства», – заявил руководитель Росрыболовства.

Закон о любительском рыболовстве, принятый в декабре прошлого года, в полной мере заработает только с 1 января 2020 г. До этого необходимо принять целый пакет нормативных актов, разработкой которых сейчас занимаются Минсельхоз и Росрыболовство. Кроме того, в связи с выходом закона будут доработаны правила рыболовства для различных бассейнов.

Прежде чем сделать краба объектом любительской рыбалки, регулятор намерен определить для него суточную норму вылова и установить ограничения по орудиям лова, сообщает корреспондент Fishnews.

«Думаю, что до конца года реально будет все это сделать», – отметил Илья Шестаков.

Fishnews