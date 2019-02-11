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На сайте regulation.gov.ru активизировалось обсуждение ряда проектов, разработанных Росрыболовством и Минсельхозом

Как высказать свою позицию по важным для рыбной отрасли проектам

На сайте regulation.gov.ru активизировалось обсуждение ряда проектов, разработанных Росрыболовством и Минсельхозом. Fishnews подготовил пошаговые разъяснения для регистрации заинтересованных участников, по заполнению личного кабинета и размещению мнений на портале.

Единый портал проектов нормативных правовых актов – это официальный сайт для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов НПА и результатах их общественного обсуждения, публичных консультаций и оценки регулирующего воздействия (ОРВ), а также независимой антикоррупционной экспертизы. Участниками общественных обсуждений могут быть российские граждане – и лично, и как представители предприятий, бизнес-ассоциаций, вузов и НИИ, некоммерческих организаций, а также – региональных и муниципальных властей.

За последнее время на портале был размещен ряд важнейших для рыбохозяйственного комплекса проектов. Например:

законопроект «О внесении изменений в ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части совершенствования порядка распределения квот добычи (вылова) водных биоресурсов» – это проект о выставлении на аукционы квот добычи краба.

проект приказа Минсельхоза России «Об утверждении правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна».

Редакция Fishnews подготовила пошаговые разъяснения по регистрации заинтересованных участников, заполнению личного кабинета и размещению мнений на портале.

Зарегистрированные пользователи могут не только оставить свои мнения по каждому проекту, но и подписаться в личном кабинете на интересующие их проекты, чтобы получать информацию по обновлению каждого трека (размещение Минсельхозом сводки по итогам общественного обсуждение, размещение Минэкономразвития России заключения об ОРВ и др.).

Обращаем внимание, что при высказывании своей позиции файл пользователям необходимо прикреплять в формате .doс (.docx) или .pdf.

Пошаговые инструкции работы с порталом смотрите в прикрепленном файле.

Fishnews
НазадМетки: крабросрыболовство
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