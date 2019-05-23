23 мая 2019 года

Бизнес предлагает подумать над прозрачностью крабовых аукционов

Торги по распределению крабовых квот планируется провести совсем скоро. Сейчас необходимо подумать над участием общественности в обеспечении прозрачности процедуры аукционов, считает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Росрыболовство рассчитывает до 1 сентября провести торги по распределению квот добычи крабов в инвестиционных целях – об этом ранее сообщил журналистам глава ведомства Илья Шестаков. По закону при проведении аукциона до 1 ноября осваивать квоту можно будет с 1 января следующего года.

Сейчас ожидается, что для обсуждения будут размещены проекты нормативно-правовых актов, предусмотренные законом о крабовых квотах. Среди них – порядок организации и проведения аукциона.

Эти документы обязательно должны пройти процедуру оценки регулирующего воздействия, подчеркнули ранее в отраслевом сообществе.

«Сейчас также необходимо серьезно подумать над привлечением общественности для обеспечения прозрачности процедуры самих торгов», – считает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Предусматривается, что торги будут электронными. Опыт распределения рыбоводных участков показал, что схема интернет-аукционов еще вызывает серьезные вопросы, которые могут обернуться проблемами для компаний и судебными разбирательствами, отмечает руководитель АРПП. Участие общественности позволило бы минимизировать такие риски, полагает он.

«Это пока только идея, но нам было бы интересно обсудить с органами власти возможности ее реализации», – заявил собеседник Fishnews.

«В прошлом году представители отраслевого сообщества участвовали в заседаниях комиссий в рамках закрепления долей квот вылова на новый период. Успех такого участия признали и руководство Росрыболовства, и рыбохозяйственные объединения. Возможно, этот опыт стоит распространить и на другие важные процессы», – считает член Общественного совета при Росрыболовстве, председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов.

Fishnews