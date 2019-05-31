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Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Андрей Здетоветский: Хотим сохранить лучшие практики управления промыслом

Промысел лососей стартует в Камчатском крае 1 июня. Каковы ожидания от путины, рассказал министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский.

«Объемы, утвержденные Отраслевым советом по промысловому прогнозированию при Росрыболовстве для Камчатского края, высоки – это 320,5 тыс. тонн. Основу составляет горбуша Карагинской подзоны – 180 тыс. тонн», – отметил глава краевого минрыбхоза в интервью Fishnews.

На Западной Камчатке ожидается вылов около 50 тыс. тонн горбуши, – специалисты отмечают, что это достаточно значительные подходы для «нечетного» года. В целом на западном побережье к освоению рекомендовано порядка 100 тыс. тонн тихоокеанских лососей.

В этом году в преддверии путины на ДВНПС вновь одобрены стратегии промысла по регионам, в том числе для Камчатского края.

«Принятие региональных стратегий – это новация, ее внедрили не так давно. Стратегия фиксирует основные моменты организации лососевой путины: сроки начала и завершения промысла, режим проходных дней, ограничения. Хорошо, что таким образом заранее озвучиваются базовые принципы, причем в их выработке и принятии участвует достаточно большое количество опытных специалистов, – прокомментировал куратор краевого рыбохозяйственного комплекса. – Но нужно отметить, что стратегия носит рекомендательный характер. Предусмотренные в ней принципы затем могут меняться на основании научных данных».

По словам Андрея Здетоветского, стратегия, предложенная для Камчатского края, выдержана на уровне среднемноголетних значений, с учетом специфики «нерыбного» для западного побережья года. При этом учтено, что для Западной Камчатки подходы горбуши все равно ожидаются достаточно серьезные.

Путина в крае традиционно будет организована по бассейновому принципу, когда объемы вылова устанавливаются на группу участков и пользователь сам определяет, какие из них задействовать. Этот принцип хорошо себя зарекомендовал, отметил министр. «На мой взгляд, на Камчатке сегодня реализован один из лучших механизмов регулирования промысла лосося», – считает Андрей Здетоветский.

Успешную работу краевой комиссии по анадромным ежегодно отмечают на федеральном уровне.

«Это заслуга коллектива, который занимается вопросами регулирования промысла, а также результат конструктивной позиции рыбаков: они заинтересованы в сохранении запасов и с пониманием относятся к мерам, принимаемым комиссией. Конечно, как и в любом процессе, есть шероховатости. Но комиссия, я думаю, обеспечивает эффективное регулирование добычи и в конечном итоге сохранение запасов водных биоресурсов», – заявил собеседник Fishnews.

Успешная практика подтверждается хорошими результатами по вылову тихоокеанских лососей: объемы, добытые в прошлом году в регионе, стали рекордными за всю историю наблюдений, напомнил глава краевого минрыбхоза.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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НазадМетки: камчаткаросрыболовство
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