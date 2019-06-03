03 июня 2019 года

ДВНПС дал поручения по вопросу прилова молоди минтая

На майском заседании в Петропавловске-Камчатском Дальневосточный научно-промысловый совет рассмотрел итоги сезона «А» минтаевой путины. В протокол ДВНПС вошли решения по вопросам прилова молоди.

Напомним, что в зимне-весенний период охотоморской экспедиции рыбаки освоили около 841 тыс. тонн минтая.

Научно-промысловый совет отметил эффективность организации и сопровождения путины со стороны Росрыболовства и отраслевых институтов, а также контролирующих органов.

На заседании говорилось об успешной работе научных наблюдателей. Ассоциация добытчиков минтая заявила, что готова расширить эту программу. В протоколе ДВНПС выражена благодарность объединению, руководителям предприятий, экипажам, которые содействовали наблюдателям.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на совете большое внимание уделили вопросу прилова молоди минтая. В итоге ДВНПС рекомендовал руководителям отраслевых объединений и теруправлений федерального агентства напомнить капитанам о необходимости соблюдения пунктов правил рыболовства об ограничении прилова молоди.

Всероссийскому НИИ рыбного хозяйства и океанографии совместно с дальневосточными филиалами и Ассоциацией добытчиков минтая поручено организовать рабочую группу, которая займется подготовкой мер по повышению селективности тралов и изучению возможностей модернизации орудий лова, используемых при промысле минтая. Согласно протоколу, ВНИРО обеспечит проведение дополнительных исследований по решению этой задачи.

Совет обратил внимание на необходимость разработки дополнительных мер по снижению приловов минтаевой молоди, чтобы не допускать выбросы. Росрыболовству предложено проанализировать нормативно-правовую базу и возможность перехода от объемного и объемно-весового учета уловов к полному весовому учету. Предполагается, что результаты анализа будут представлены к следующему ДВНПС.

На заседании президент АДМ Алексей Буглак заявил, что у членов объединения вызывает беспокойство предлагаемое увеличение общего допустимого улова минтая в северной части Охотского моря на 2020 г. Совет рекомендовал Ассоциации добытчиков минтая и ВАРПЭ представить в Росрыболовство дополнительные аргументы о нецелесообразности повышения ОДУ.

Fishnews