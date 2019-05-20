20 мая 2019 года

Минтаевая путина поставила новые задачи

Специальная рабочая группа займется задачей повышения селективности орудий добычи – такая задача была озвучена на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета при обсуждении вопросов прилова минтая.

В сезон «А» путины в Охотском море российские рыбаки освоили около 841 тыс. тонн минтая. Результаты промысла рассматривались на заседании ДВНПС, который на этот вновь собрался в Петропавловске-Камчатском, сообщает корреспондент Fishnews.

Повышение ОДУ остается на повестке дня

Общий допустимый улов освоен на 87,2%. В прошлом году освоение составило 85%. Таким образом, по объемам вылова в этот период в принципе наблюдалась очень хорошая динамика, отметил заместитель директора ВНИРО – директор ТИНРО Алексей Байталюк. Если оценивать ситуацию за трехлетний период, допустимый улов в зимне-весенний период выбирается примерно на 85-89%.

Исследования показывают, что среднемноголетний уровень запасов на ближайшую перспективу будет сохранен, обратил внимание руководитель ТИНРО.

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак отметил, что путина складывалась непросто из-за неблагоприятных погодных условий, сложной ледовой обстановки. Однако усилия рыбаков помогли наверстать отставание по вылову, наблюдавшееся в первой половине путины, и по итогам сезона выйти на уровень прошлого года.

«Если с выловом ситуация относительно благоприятная, то с производством, к сожалению, не все так, как хотелось бы», – рассказал Алексей Буглак. Выпуск филе и фарша сократился: первого – на 8%, до 39 тыс. тонн, второго – на 16%, до 6,6 тыс. тонн. Предприятия вынужденно ориентировались на производство минтая б/г, его выпущено 424 тыс. тонн.

Руководитель АДМ заявил, что последние четыре года на специализированном промысле минтая прослеживается четкая тенденция снижения эффективности, суммарный вылов стабилен за счет роста интенсивности промысла. По словам Алексея Буглака, вылов на судосутки падает четыре года подряд, по сравнению с прошлым годом он снизился на 6,5%; при этом общее количество судосуток на спецпромысле выросло на 22% к 2015 г.

«Более важный показатель – вылов на усилие – снижается два года подряд. По итогам сезона 2019 года улов на усилие составил 32,9 тонны. Это на 9% меньше, чем было в 2018 году; на 17% меньше, чем было в 2017 году», – продолжил президент ассоциации. Таким образом, отметил он, чтобы сохранить вылов на стабильном уровне в этом году, потребовалось выполнить больше промысловых операций. Отмечено также увеличение длительности тралений.

В связи с этим, заявил Алексей Буглак, у членов АДМ вызывает беспокойство предлагаемое увеличение общего допустимого улова минтая в северной части Охотского моря на 2020 г. «14 мая было общее собрание, на котором предприятия еще раз подтвердили консолидированную позицию о необходимости сохранения ОДУ минтая в северной части Охотского моря на текущем уровне», – сказал президент ассоциации. Он попросил учесть мнение объединения по этому вопросу.

Директор ТИНРО, комментируя вопрос увеличения ОДУ, напомнил, что последние годы (с 2016 г. – прим. корр.) при организации промысла минтая в Охотском море использовалась консервативная стратегия. Ситуация показывает, что такое решение выполнило свою задачу. «Поэтому может ли быть больше вылов, ОДУ или меньше вылов, эта зависит, конечно, от стратегии управления, запас говорит о том, что в принципе ОДУ, который установлен на 2020 год, соответствует состоянию запаса», – заявил Алексей Байталюк.

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков попросил ВАРПЭ и Ассоциацию добытчиков минтая предоставить четкие аргументы по общему допустимому улову минтая в Охотском море. «Пока, к сожалению, мы таких аргументов не видим», – заявил глава федерального агентства. При этом он признал готовность рассмотреть позицию объединений.

Как сберечь молодь

Большое внимание уделили теме прилова молоди. Есть точка зрения, что более высокий уровень молоди в приловах свидетельствует о том, что промысловый запас пополняется среднеурожайными поколениями 2014-2016 гг. «То есть это говорит о том, что сама ситуация с запасом минтая хорошая, – прокомментировал Алексей Байталюк. – И поколение 2014 года, которое по возрасту уже должно войти в промзапас, к сожалению, из-за, скажем так, ситуации с более низкими темпами роста, по возрасту может войти в запас, а по длине, к сожалению, менее чем промысловая мера».

Одной из мер по сокращению прилова должна стать норма новых правил рыболовства для Дальневосточного бассейна: планируется запретить специализированный промысел минтая в Западно-Камчатской подзоне в районе между 57 и 58 градусом северной широты. Для исключения приловов молоди минтая при промысле гижигинско-камчатской сельди в новых правилах предполагается норма об изменении сроков добычи. Прорабатываются и другие меры, сообщил директор ТИНРО.

Предприятия считают необходимым дополнительно работать над повышением селективности орудий лова, заявил президент АДМ. «В 2000-х годах было принято решение о внедрении селективной вставки, это решение дало положительный вклад: Ассоциация добытчиков минтая со своей стороны также работает в этом направлении», – отметил Алексей Буглак. Он обратился к председателю научно-промыслового совета Петру Савчуку с предложением создать рабочую группу для повышения селективности орудий лова.

«Если вы считаете, что нужна рабочая группа, – я думаю, что коллеги на ДВНПС поддержат, – мы готовы создать эту рабочую группу», – заявил заместитель руководителя Росрыболовства.

Особое внимание теме прилова молоди уделил представитель ПУ ФСБ России по восточному арктическому району. В погрануправлении считают, что ситуация с приловами молоди по сравнению с прошлым годом не улучшилась. «И у нас такой вывод напрашивается, что пользователи недостаточно ответственно относятся к вопросу сохранения минтая», – сказал представитель ПУ. Он призвал рыбопромышленников обратить внимание на соблюдение правил рыболовства.

В такой ситуации отрадно слышать, что появляются новые мысли по установлению дополнительных мер регулирования. «Считаем, что работа над селективными вставками или увеличением размера ячеи обязательно должны дать свои плоды», - заявили в погрануправлении.

Заместитель руководителя координационной группы Юрий Омельченко отметил, что ряд предприятий – такие, как холдинги «Океанрыбфлот», «Норебо», «Гидрострой», колхоз имени Ленина, – использовали добытую рыбу практически на 100%. Однако такая ситуация не со всеми. «В то же время, если анализировать работу отдельных судов, были случаи, когда действительно косвенные данные говорят о том, что выловленная молодь используется не в полном объеме», – сказал Юрий Омельченко.

По его мнению, основной вопрос встает об использовании молоди и отражении ее в уловах. Замглавы координационной группы предложил рассмотреть вопрос о применении не объемно-весового учета добытой рыбы, а полного весового учета на судах.

Задача по переходу на фактический учет улова также стоит перед специалистами, согласился Петр Савчук. Такое поручение дано институтам ВНИРО, сообщил он.

На заседании была отмечена успешная работа на промысле научных наблюдателей. Их участие позволило получать наиболее эффективную, оперативную информацию о той непростой ситуации, которая периодически складывалась, в том числе со структурой уловов, с возрастным составом, заявил Алексей Байталюк.

Алексей Буглак предложил расширить программу работы научных наблюдателей на другие районы Дальневосточного бассейна. Он заявил, что АДМ может совместно с дальневосточными институтами увеличить группировку наблюдателей на промысле минтая в Беринговом море до 10-12 человек уже в этом сезоне. «Соответствующая программа принята у ассоциации, и если интерес у институтов есть, мы готовы оперативно в эту работу включиться», – сказал глава отраслевого объединения.

Илья Шестаков поручил рассмотреть все предложения, которые прозвучали на ДВНПС по промыслу минтая. «Соответствующий анализ проведем, – пообещал он. – Предложений достаточно много, они разноплановые. И по селективности орудий лова. Есть предложения и по уменьшению размерного ряда, есть вопросы по методикам исчисления вылова. Надо все внимательно посмотреть».

Fishnews