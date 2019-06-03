03 июня 2019 года

Регионы вновь подняли вопрос о ветеринарном оформлении рыбы

Вопрос о ветеринарно-санитарной экспертизе уловов водных биоресурсов остается открытым – об этом говорилось на заседании рабочей группы, созданной для отслеживания ситуации с электронной ветеринарной сертификацией в рыбной отрасли.

По видеоконференцсвязи в обсуждении участвовали регионы. Первой проблему подняла Камчатка. Когда суда-переработчики производят филе, икру, муку, нет возможности оформить ветеринарно-сопроводительные документы до места проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, заявила представительница края.

Ранее, напомним, на совещаниях с рыбопромышленниками руководство Россельхознадзора не раз подчеркивало: ничего не может быть направлено ни в производство, ни на реализацию, пока ВСЭ не проведена.

Представители ведомства на местах подтверждают, что без ВСЭ нельзя передавать продукцию третьим лицам, отметили участники совещания на Сахалине. В результате возникает вопрос с судами-переработчиками, а впереди – лососевая путина, сообщает корреспондент Fishnews.

С неожиданным предложением выступили в Магаданской области: отменить требование о ветеринарно-санитарной экспертизе уловов водных биоресурсов, поступающих затем на переработку. Коллеги из других регионов такую идею одобрили и заявили о том, что готовы направить обращения, ведь решать вопрос нужно на нормативном уровне.

Fishnews