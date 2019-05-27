«Меркурий» перед путиной требует отдельного обсуждения
По работе в системе электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» остается много вопросов. Чтобы лососевая путина прошла в нормальном режиме, бизнес-сообщество предлагает Россельхознадзору провести отдельное совещание по этой теме, рассказал руководитель отраслевой ассоциации Сахалинской области Максим Козлов.
С 1 июля завершается переходный период по наказаниям за нарушения работы с системой электронного оформления ветеринарно-сопроводительных документов, отметил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.
«Вопросы, собранные по ФГИС «Меркурий», – их огромное количество, они достаточно специфические, говорят о необходимости проведения отдельного большого совещания. Мы предлагаем провести такую выездную встречу, возможно, на Сахалине, заместителю руководителя Россельхознадзора Николаю Власову», – сообщил собеседник Fishnews.
В качестве проблемных вопросов Максим Козлов назвал ветеринарно-санитарную экспертизу сырца. До сих по не понятно, как осуществлять продажу рыбы, когда она находится на приемо-перерабатывающем судне, ведь на таком флоте нет возможности организовать ветеринарно-санитарную экспертизу, отметил он.
Предприятия готовы аккумулировать вопросы, которые есть по оформлению ветеринарно-сопроводительных документов, сообщил руководитель АРСО.
Требование об электронной ветеринарной сертификации вступило в силу с 1 июля 2018 г. Для оформления документов используется федеральная государственная система «Меркурий».
Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков ранее заверил, что ведомство продолжит отслеживать ситуацию по использованию в отрасли «Меркурия». Создана специальная рабочая группа, куда входят представители Россельхознадзора, Росрыболовства, рыбаки, напомнил глава федерального агентства.
Fishnews