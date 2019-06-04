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Российские рыбопромышленные предприятия в составе объединенного национального стенда в четвертый раз приняли участие в Seafood Expo Global & Seafood Processing Global. Фото ESG

Seafood Expo Global обеспечила крупные контракты

В ходе выставки в Брюсселе российские рыбопромышленные компании договорились о контрактах на поставки рыбопродукции на общую сумму более 250 млн долларов. Основными покупателями русской рыбы стали европейские и африканские страны.

Российские рыбопромышленные предприятия в составе объединенного национального стенда в четвертый раз приняли участие в крупнейшей отраслевой выставке Seafood Expo Global & Seafood Processing Global, которая прошла в Брюсселе с 7 по 9 мая. Экспозиция была организована выставочной компанией полного цикла Expo Solutions Group (ESG) под эгидой Росрыболовства.

Традиционно на выставке задавали тон ключевые игроки отрасли с Дальнего Востока и Северо-Запада - «Норебо», Находкинская база активного морского рыболовства, «Русская рыбопромышленная компания», Южно-Курильский рыбокомбинат, «Антей», ФЭСТ, «Сириус», «Дикий улов». Среди дебютантов Брюсселя - Тымлатский рыбокомбинат, Северо-Курильская база сейнерного флота, «Дефа», Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина (Петропавловск-Камчатский), Рыболовецкий колхоз им. М.И. Калинина (Архангельская область).

С учетом тенденций мирового рынка производители представили на суд европейской публики широкий ассортимент продукции глубокой степени переработки – филе красной и белой рыбы, стейки, полуфабрикаты, консервы, пресервы, икру. К примеру, немалый интерес вызвала новая линейка продукции из деликатесной сардины-иваси под брендом «Русская рыбная фактория», которую привезла в Брюссель компания «Антей».

Как сообщили Fishnews в ESG, дальневосточники из «Сириуса» отметили высокий спрос на продукцию из лосося, что позволило заключить контракты на поставки горбуши, кеты, нерки, а также камбалы, трески и икры на сумму более 5 млн долларов. А компания «Дефа» договорилась о продаже креветок в Германию и Австрию общей стоимостью около 330 тыс. долларов.

На выставке впервые присутствовали несколько рыбопромышленных предприятий из Приморского края и Мурманской области, участие которых обеспечили региональные центры поддержки экспорта - «Баренцморепродукт», «Агама», «Вариант», «Арктик Холдинг», «Камчатский меридиан», «Пасифик Силорд» и Азиатско-Тихоокеанская рыбная компания. Еще трем калининградским компаниям - «Максифиш», «Рыбтехцентр», «Балтмехком» - оказала содействие торгово-промышленная палата региона.

Эксперимент оказался весьма удачным. Так, мурманская компания «Агама» подписала ряд коротких и длинных контрактов на реализацию различных видов филе трески на общую сумму около 30 млн долларов. А калининградские фирмы провели переговоры о заключении восьми экспортных контрактов на поставку оборудования в Марокко, Люксембург и Германию, а также на экспорт рыбного филе, вяленой рыбы и консервов в Европу общей стоимостью около миллиона евро.

Кроме переработанной рыбопродукции на витринах стендов также можно было увидеть сырье - замороженную на судах камбалу, треску, пикшу, лосося.

«Содействие развитию экспорта является для нас приоритетным направлением работы и проходит лейтмотивом во всех, организуемых нами мероприятиях. И если наша новая площадка - Международный конгресс рыбаков во Владивостоке, а также выставка в Циндао ориентированы на Азиатско-Тихоокеанский регион, то Seafood Expo Global в Брюсселе – это единственный ресурс для выстраивания внешних торговых связей с Европой, – отметил генеральный директор ESG Иван Фетисов. - Мы очень рады, что выставка сложилась успешно для рыбаков и считаем, что все вместе мы внесли весомый вклад в достижение поставленной государством цели по увеличению финансовой отдачи от рыбного экспорта».

Fishnews

  • Российские рыбопромышленные предприятия в составе объединенного национального стенда в четвертый раз приняли участие в Seafood Expo Global & Seafood Processing Global. Фото ESG
  • Традиционно на выставке задавали тон ключевые игроки отрасли с Дальнего Востока. Например, ФЭСТ. Фото ESG
  • Стенды российских производителей на Seafood Expo Global & Seafood Processing Global посетил заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК. Фото ESG
  • Российские рыбопромышленные предприятия в составе объединенного национального стенда в четвертый раз приняли участие в Seafood Expo Global & Seafood Processing Global. Фото ESG
  • Немалый интерес вызвала новая линейка продукции из деликатесной сардины-иваси под брендом «Русская рыбная фактория». Фото ESG
  • Стенд Южно-Курильского рыбокомбината
  • Производители представили на суд европейской публики широкий ассортимент продукции глубокой степени переработки. Фото ESG
  • Производители представили на суд европейской публики широкий ассортимент продукции глубокой степени переработки. Фото ESG
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