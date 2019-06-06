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Концепция нового КоАП предусматривает разделение административного законодательства на материальное и процессуальное

Концепция нового КоАП практически готова

Участники совещания, которое провел глава правительства Дмитрий Медведев, в целом одобрили концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях. Действующий КоАП, как отмечал премьер, «тяжеловесный, трудный».

По поручению Дмитрия Медведева, 1 июня концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях внес в правительство Минюст. Ее подготовкой занимались в рамках специально созданной межведомственной рабочей группы.

В совещании участвовали вице-премьер – руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, помощник президента – начальник Государственно-правового управления президента Лариса Брычева, министр юстиции Александр Коновалов, председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе правительства, концепция нового КоАП предусматривает разделение административного законодательства на материальное и процессуальное. Предполагается усовершенствовать процедуры рассмотрения дел и обеспечить адекватность наказания совершенному правонарушению.

Ранее власти уже предпринимали попытку обновить КоАП. Большое внимание было приковано в том числе к новым статьям, предусматривающим ответственность за нарушения в области рыболовства. Однако новый кодекс тогда так и не вышел.

Fishnews

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