Новости
Дальневосточный российско-корейский форум прошел во Владивостоке. Фото пресс-службы Минвостокразвития

На мировом рыбном рынке грядет смена лидеров

Ослабление позиций Китая и выход Вьетнама в мировые лидеры рыбопереработки повлияет на всех участников глобального рынка, уверены южнокорейские эксперты. Ученые призвали Россию и Корею объединить усилия в исследовании этого вопроса.

«Эра Вьетнама» на горизонте

О надвигающемся кризисе и изменениях на мировом рынке рыбопродукции, а также о негативных последствиях для России и Республики Корея предупредил российских коллег профессор Корейского морского института Чжан Хон Сок. Свой доклад он озвучил на Дальневосточном российско-корейском форуме во Владивостоке, сообщает корреспондент Fishnews.

«Мы должны задуматься серьезно, показатели для России и Кореи сегодня критические», – предостерег Чжан Хон Сок.

Так, по словам профессора, несмотря на доклады о росте объемов экспорта рыбопродукции, в отличие от 2010 г., отмечается спад на фоне глобального рынка. «Китай, Вьетнам, Норвегия – это страны-звезды, лидеры в рыбопереработке на сегодня. Что касается рынка экспорта сырья, то Россия – среди основных игроков. Но мы видим явное падение показателей», – обрисовал ситуацию корейский эксперт. Что будет происходить в будущем? «Сегодня это игра с одним игроком на поле – это Китай. Но уже появляется второй игрок – Вьетнам. При этом все условия и обстоятельства говорят в пользу последнего: рынок переработки рыбопродукции переходит во Вьетнам, – заявил Чжан Хон Сок. – Это пока гипотеза, но цифры не врут: китайский экспорт рыбопродукции падает с 2014 года на 1,5% ежегодно, вьетнамский – растет на 8%, начиная с 2015 года».

Также Вьетнам, по словам профессора, находится в более выгодных условиях. В частности, это более низкая стоимость рабочей силы в сравнении с Китаем, но современные технологии переработки. Это более благоприятная среда для прямых зарубежных инвестиций. И, наконец, это отсутствие зависимости от сырья по белой рыбе. «Китай в основном завозит сырье из России и других третьих стран. Вьетнам имеет свой запас сырья – это пангасиус, который может заменить минтай. То есть Вьетнам не находится в тесной зависимости от российского сырья», – обратил внимание ученый.

В случае наступления «эры Вьетнама», по его словам, сценарий для России и Республики Корея, вероятнее всего, будет разворачиваться следующим образом: «Вьетнамский пангасиус – это сильный конкурент на рынке белой рыбы. Так как Вьетнам не будет зависеть от поставок минтая, упадут объемы экспорта минтая в качестве сырья. Упадут и цены на российский минтай. Сокращение объемов рыбных грузов из России, в свою очередь, приведет к реструктуризации рынка в Корее, в первую очередь по складским (холодильным) мощностям», – поделился своим прогнозом южнокорейский профессор.

Полезный опыт

В похожей ситуации, отметил Чжан Хон Сок, прежде уже оказывалась Япония. Она нашла выход в разработке и внедрении «стратегии глобальной цепочки ценностей», под условным названием «сделано в Японии и с участием Японии».

«Создается цепь логистики и распределения. Создается мультинациональный пищевой кластер с производством продукции высокой добавочной стоимости. В качестве целевого рынка были выбраны государства АСЕАН», – рассказал ученый. Он привел в пример деятельность крупных японских холдингов, которые создают глобальную связку разных сфер (отраслей) промышленности для достижения выбранной цели – получения и продажи продукции, оказания услуг для целевого рынка.

Чжан Хон Сок отметил, что в Республике Корея в рыбном секторе пока нет политики по созданию подобной «цепочки ценностей и поставок». Но в 2018 г. Корейский морской институт представил стратегию обеспечения страны рыбными ресурсами и создания продукции с высокой добавочной стоимостью, в которой предусмотрена инфраструктурная поддержка и оказание консалтинговых услуг.

Риски и выбор

С учетом реструктуризации экономики, которая может произойти в «посткитайский период» на фоне «вьетнамского удара», эксперт поделился и сценарием развития отношений между нашими странами. «Прежде мы всегда говорили о необходимости создания взаимодополняемой структуры для России и Кореи», – отметил профессор Чжан. В качестве примера он напомнил о предложении создать рыбоперерабатывающий комплекс на мысе Назимова во Владивостоке, который, по его словам, мог бы стать «первым в истории успеха нашего двустороннего сотрудничества». Но сегодня, посетовал ученый, корейский бизнес уже теряет интерес к этому проекту и начинает отказываться от инвестиций в него.

«Между тем Вьетнам сейчас имеет все то, чего не было у нас: он может преодолеть проблемы закупки сырья, стоимости рабочей силы, технологий переработки... Вьетнам не имеет слабых мест», – оценил силы конкурента корейский эксперт. Но сценарий выхода из сложной ситуации у России и Кореи, по его мнению, все же есть: «Мы должны найти новый центр рыбопереработки, и таким центром может стать Северная Корея. Если мы пойдем в направлении трехстороннего сотрудничества, то Север сможет выступить в качестве балансира в посткитайский период и сдерживать стремительное развитие Вьетнама. В этом случае мы получим сбалансированный рынок», – заключил Чжан Хон Сок.

Рассуждения коллеги поддержала директор департамента Корейского морского института Ом Сон Хи. По ее словам, настало время активных совместных действий. В качестве первого шага представитель корейской стороны предложила организовать совместные с российскими экспертами исследования ситуации на мировом рынке рыбопродукции для выработки дальнейших действий. «Хотелось бы услышать мнение российских коллег о том, как, на их взгляд, изменится положение России при развитии озвученного сценария и какие меры намерена предпринять Россия для реагирования на эти трансформации», – обозначила актуальные вопросы представитель Южной Кореи.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: владивостоккитайкластеркореяминтайнорвегияяпония
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена АФАНАСЬЕВА. Фото с личного сайта сенатора

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

Елена АФАНАСЬЕВА

Сенаторы будут следить за ситуацией с аукционами

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

«Крабовый гамбит»

Все материалы

Интервью

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Хотим сохранить лучшие практики управления промыслом

Заместитель директора ВНИРО – руководитель Тихоокеанского филиала Алексей БАЙТАЛЮК

Заместитель директора ВНИРО – руководитель Тихоокеанского филиала

Алексей БАЙТАЛЮК

Системные исследования сделают ресурсы доступнее

Председатель Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (KOAECA) ЛИ Нам Ки

Председатель Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества

ЛИ Нам Ки

Электронная биржа – то, к чему идет рыбная торговля

Председатель совета директоров АО «АКРОС» Алексей БУЛАНОВ

Председатель совета директоров АО «АКРОС»

Алексей БУЛАНОВ

«АКРОС» плотнее займется скумбрией и иваси

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

Александр ДУПЛЯКОВ

Проекты по крабовым квотам нуждаются в доработке

Начальник кадровой службы компании «Океанрыбфлот» Сергей КОРГУН

Начальник кадровой службы компании «Океанрыбфлот»

Сергей КОРГУН

Важно создать для судна слаженную команду

Все материалы

Крупным планом

Компания «Витязь-Авто» представила проект берегового завода руководству отрасли на ВЭФ

Инвестквоты: период адаптации

Легендарная дальневосточная сардина вернулась в дальневосточные моря спустя четверть века

Expo Solutions Group: новая эпоха иваси на подходе

Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса прошла в Москве в апреле

Конференция рыбаков: к чему пришли

«Антей» видит будущее за иваси. Фото пресс-службы компании

«Антей» видит будущее за иваси

Все материалы

События

Не первый год участником выставки в Брюсселе становится Южно-Курильский рыбокомбинат. Фото пресс-службы Росрыболовства

Брюссель как поле для новинок

На Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» в Москве побывало почти 67 тыс. посетителей из 112 стран. Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» все больше привлекает бизнес

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.