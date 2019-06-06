06 июня 2019 года

На мировом рыбном рынке грядет смена лидеров

Ослабление позиций Китая и выход Вьетнама в мировые лидеры рыбопереработки повлияет на всех участников глобального рынка, уверены южнокорейские эксперты. Ученые призвали Россию и Корею объединить усилия в исследовании этого вопроса.

«Эра Вьетнама» на горизонте

О надвигающемся кризисе и изменениях на мировом рынке рыбопродукции, а также о негативных последствиях для России и Республики Корея предупредил российских коллег профессор Корейского морского института Чжан Хон Сок. Свой доклад он озвучил на Дальневосточном российско-корейском форуме во Владивостоке, сообщает корреспондент Fishnews.

«Мы должны задуматься серьезно, показатели для России и Кореи сегодня критические», – предостерег Чжан Хон Сок.

Так, по словам профессора, несмотря на доклады о росте объемов экспорта рыбопродукции, в отличие от 2010 г., отмечается спад на фоне глобального рынка. «Китай, Вьетнам, Норвегия – это страны-звезды, лидеры в рыбопереработке на сегодня. Что касается рынка экспорта сырья, то Россия – среди основных игроков. Но мы видим явное падение показателей», – обрисовал ситуацию корейский эксперт. Что будет происходить в будущем? «Сегодня это игра с одним игроком на поле – это Китай. Но уже появляется второй игрок – Вьетнам. При этом все условия и обстоятельства говорят в пользу последнего: рынок переработки рыбопродукции переходит во Вьетнам, – заявил Чжан Хон Сок. – Это пока гипотеза, но цифры не врут: китайский экспорт рыбопродукции падает с 2014 года на 1,5% ежегодно, вьетнамский – растет на 8%, начиная с 2015 года».

Также Вьетнам, по словам профессора, находится в более выгодных условиях. В частности, это более низкая стоимость рабочей силы в сравнении с Китаем, но современные технологии переработки. Это более благоприятная среда для прямых зарубежных инвестиций. И, наконец, это отсутствие зависимости от сырья по белой рыбе. «Китай в основном завозит сырье из России и других третьих стран. Вьетнам имеет свой запас сырья – это пангасиус, который может заменить минтай. То есть Вьетнам не находится в тесной зависимости от российского сырья», – обратил внимание ученый.

В случае наступления «эры Вьетнама», по его словам, сценарий для России и Республики Корея, вероятнее всего, будет разворачиваться следующим образом: «Вьетнамский пангасиус – это сильный конкурент на рынке белой рыбы. Так как Вьетнам не будет зависеть от поставок минтая, упадут объемы экспорта минтая в качестве сырья. Упадут и цены на российский минтай. Сокращение объемов рыбных грузов из России, в свою очередь, приведет к реструктуризации рынка в Корее, в первую очередь по складским (холодильным) мощностям», – поделился своим прогнозом южнокорейский профессор.

Полезный опыт

В похожей ситуации, отметил Чжан Хон Сок, прежде уже оказывалась Япония. Она нашла выход в разработке и внедрении «стратегии глобальной цепочки ценностей», под условным названием «сделано в Японии и с участием Японии».

«Создается цепь логистики и распределения. Создается мультинациональный пищевой кластер с производством продукции высокой добавочной стоимости. В качестве целевого рынка были выбраны государства АСЕАН», – рассказал ученый. Он привел в пример деятельность крупных японских холдингов, которые создают глобальную связку разных сфер (отраслей) промышленности для достижения выбранной цели – получения и продажи продукции, оказания услуг для целевого рынка.

Чжан Хон Сок отметил, что в Республике Корея в рыбном секторе пока нет политики по созданию подобной «цепочки ценностей и поставок». Но в 2018 г. Корейский морской институт представил стратегию обеспечения страны рыбными ресурсами и создания продукции с высокой добавочной стоимостью, в которой предусмотрена инфраструктурная поддержка и оказание консалтинговых услуг.

Риски и выбор

С учетом реструктуризации экономики, которая может произойти в «посткитайский период» на фоне «вьетнамского удара», эксперт поделился и сценарием развития отношений между нашими странами. «Прежде мы всегда говорили о необходимости создания взаимодополняемой структуры для России и Кореи», – отметил профессор Чжан. В качестве примера он напомнил о предложении создать рыбоперерабатывающий комплекс на мысе Назимова во Владивостоке, который, по его словам, мог бы стать «первым в истории успеха нашего двустороннего сотрудничества». Но сегодня, посетовал ученый, корейский бизнес уже теряет интерес к этому проекту и начинает отказываться от инвестиций в него.

«Между тем Вьетнам сейчас имеет все то, чего не было у нас: он может преодолеть проблемы закупки сырья, стоимости рабочей силы, технологий переработки... Вьетнам не имеет слабых мест», – оценил силы конкурента корейский эксперт. Но сценарий выхода из сложной ситуации у России и Кореи, по его мнению, все же есть: «Мы должны найти новый центр рыбопереработки, и таким центром может стать Северная Корея. Если мы пойдем в направлении трехстороннего сотрудничества, то Север сможет выступить в качестве балансира в посткитайский период и сдерживать стремительное развитие Вьетнама. В этом случае мы получим сбалансированный рынок», – заключил Чжан Хон Сок.

Рассуждения коллеги поддержала директор департамента Корейского морского института Ом Сон Хи. По ее словам, настало время активных совместных действий. В качестве первого шага представитель корейской стороны предложила организовать совместные с российскими экспертами исследования ситуации на мировом рынке рыбопродукции для выработки дальнейших действий. «Хотелось бы услышать мнение российских коллег о том, как, на их взгляд, изменится положение России при развитии озвученного сценария и какие меры намерена предпринять Россия для реагирования на эти трансформации», – обозначила актуальные вопросы представитель Южной Кореи.

Fishnews