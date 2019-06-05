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Перспективы реализации совместных «рыбных» проектов в Приморском крае обсудили участники Дальневосточного российско-корейского форума

Приморская рыба и зерно ждут корейских инвесторов

Строительство мощностей по хранению и перевалке рыбы и зерна, развитие рыбопереработки на Дальнем Востоке РФ и биржевой торговли рыбой назвали приоритетными направлениями сотрудничества России и Республики Корея.

Перспективы реализации совместных проектов на территории Приморского края, в первую очередь в сфере сельского хозяйства и рыболовства, обсудили участники Дальневосточного российско-корейского форума. Мероприятие прошло во Владивостоке в девятый раз.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на форуме был отмечен высокий потенциал Приморья как логистического центра Дальнего Востока России: на него приходится более 60% грузооборота морских портов региона. Вместе с тем, как сообщил директор департамента международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков, имеющаяся инфраструктура не позволяет осуществлять хранение и перевалку рыбы и зерна в требуемых объемах. Поэтому край заинтересован в привлечении инвесторов, в том числе в реализацию совместных проектов по строительству зерновых терминалов, новых мощностей по хранению и перевалке рыбопродукции, развитию портовой инфраструктуры, отметил он.

Сферы партнерства

Республика Корея на сегодняшний день остается вторым по значимости внешнеэкономическим партнером для Приморья: торговый оборот между нашими странами составляет порядка 1 млрд 350 млн рублей (прирост 20% к уровню 2017 г.). На 27% за последний год вырос экспорт из Приморского края в Южную Корею, почти половина которого приходится на морепродукты и ракообразных. Такие данные на форуме привел президент Союза «Приморская торгово-промышленная палата» Борис Ступницкий.

«В 2020 году будем отмечать 30 лет установлению дипотношений между нашими странами. К этой дате поставлена задача увеличить внешнеторговый оборот России и Кореи до 30 млрд долларов», – сообщил он.

В рыбной отрасли наши страны выстраивают работу в рамках российско-корейской комиссии по рыбному хозяйству, напомнил руководитель краевой ТПП. Что касается активности корейских рыбаков, то, по озвученной им информации, в 2018 г. взято 34 тыс. тонн из 40 тыс. тонн квоты, выданной корейской стороне для освоения в ИЭЗ России. На последнем заседании комиссии, которое прошло в апреле, корейской стороне в определенных промысловых зонах выделены квоты на вылов минтая (24 тыс. тонн), трески (4,6 тыс. тонн), кальмара (5 тыс. тонн) и сайры (8 тыс. тонн), выдано 16 разрешений на работу южнокорейских судов в ИЭЗ России, сообщил Борис Ступницкий.

Большое внимание, по его словам, в последние годы обе страны уделяют вопросам противодействия ННН-промыслу в рамках двустороннего соглашения. Активно российская сторона презентует Корее инвестиционные проекты в сфере рыбопереработки, которые реализуются на территории Дальнего Востока.

«Важное направление деятельности – развитие биржевой торговли», – добавил президент Приморской ТПП, напомнив об электронной торговой площадке, которая работает сегодня на территории Приморья.

В формате биржевых торгов

Подробнее о том, какое развитие в последние годы получил инструмент аукционных и биржевых торгов рыбопродукцией в России, рассказал генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» Сергей Лелюхин. Внедрение такого механизма в схему оборота рыбопродукции, в том числе при ее продаже на экспорт, является поручением президента страны, напомнил он. Работу в этом направлении поддерживает и Росрыболовство.

Совместный проект Биржи «Санкт-Петербург» и ДАРД реализуется с 2014 г. На сегодня это единственная действующая в России площадка по аукционной и биржевой торговле рыбопродукцией. За пять лет здесь были отработаны схемы продажи российской рыбы как на внутренний рынок, так и на экспорт – первая подобная сделка была совершена с южнокорейской компанией-покупателем, отметил Сергей Лелюхин. Создан институт брокерства, наработаны партнерские связи с российскими и зарубежными бизнес- и госструктурами, есть соглашения и с крупными финансовыми организациями. С прошлого года ДАРД является участником социального проекта «Приморская рыба», реализуемого по инициативе краевых властей. На начало 2019 г. на электронной торговой площадке зарегистрировано 50 участников, в том числе 11 иностранных, 8 из которых – компании из Республики Корея.

Глава аукционного рыбного дома также рассказал о возможностях, которые южнокорейским компаниям открывает сотрудничество с российской рыбной биржей, и пригласил к участию в инвестпроекте по строительству биржевого комплекса во Владивостоке.

«Как нам представляется, созданная торговая площадка призвана укреплять двустороннее сотрудничество. Исходя из этого, хотелось бы понимать, планируется ли предусмотреть какие-то льготные условия, преференции для корейского бизнеса, если он будет участвовать в торговых операциях на российской бирже?» – поинтересовалась, в свою очередь, представитель корейской стороны – директор департамента Корейского морского института Ом Сон Хи.

Fishnews

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