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Для оформления ветеринарно-сопроводительных документов используется система «Меркурий»

Сахалинская ассоциация призывает решить проблему с ветсанэкспертизой

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обратилась в Россельхознадзор по проблемам ветеринарного оформления в отрасли. Острый вопрос – ветеринарно-санитарная экспертиза уловов.

Одна из основных проблем – невозможность передать уловы водных биоресурсов или изготовленную из них продукцию третьим лицам без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, говорится в письме АРСО. Обращение адресовано заместителю руководителя Россельхознадзора Николаю Власову, сообщает корреспондент Fishnews.

В объединении указали, что этот вопрос возникает по разным видам продукции. Под угрозой срыва может оказаться лососевая путина, когда сторонние владельцы судов выставляют их на приемку и переработку рыбы.

Отсутствие в море специалистов в области ветеринарии, способных провести экспертизу уловов, а также отсутствие таких специалистов в труднодоступных местах делает невозможной плановую работу рыбохозяйственного комплекса, говорится в обращении.

Как отметили в ассоциации, рыбаки станут заложниками ситуации, когда госорганы не смогут обеспечить присутствие на промысле должностных лиц, уполномоченных на проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, и будут вынуждены нарушать законодательство в сфере ветеринарии.

На заседании рабочей группы по электронной ветеринарной сертификации 31 мая представительница Магаданской области предложила отменить требование о ветеринарно-санитарной экспертизе уловов ВБР, поступающих затем на переработку. Такую идею поддержали участники совещания из других регионов. Решение об отмене было бы правильным и сняло бы целый ряд проблем, считают в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

Ранее, напомним, на совещаниях с рыбопромышленниками Николай Власов не раз подчеркивал: ничего не может быть направлено ни в производство, ни на реализацию, пока ВСЭ не проведена. При этом поднимался вопрос о том, чтобы был поднят вопрос о том, чтобы осуществлять ветеринарно-санитарную экспертизу могли не только представители ветеринарного ведомства, но и уполномоченные лица компаний. Замглавы Россельхознадзора отмечал, что для этого потребуется изменение законодательства.

Fishnews

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НазадМетки: магаданская областьроссельхознадзор
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