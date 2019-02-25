25 февраля 2019 года

Росрыболовство прорабатывает вопросы по промыслу с учетом улова в местах доставки

Регулирование промысла с учетом уловов в местах доставки и выгрузки обсуждалось на совещании по правилам рыболовства для Дальневосточного бассейна. Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков дал поручение, призванное исключить неоднозначные толкования в этой сфере.

Совещание по новых правилам рыболовства для Дальневосточного бассейна провел 22 февраля заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. По видеоконференцсвязи к обсуждению подключились регионы ДФО – Приморье, Камчатский и Хабаровские края, Сахалинская и Магаданская области, сообщает корреспондент Fishnews.

Необходимость изменений продиктована вступлением в силу большого блока поправок закона о рыболовстве, а также выходом закона о любительской рыбалке, сообщили в Росрыболовстве.

Над новыми правилами проделана большая работа, вопрос неоднократно рассматривался на заседаниях Дальневосточного научно-промыслового совета (ДВНПС), проводились совещания с Пограничной службой ФСБ России, регионами, рассказал замглавы Росрыболовства Петр Савчук. Проект правил рыболовства проходил процедуру публичного обсуждения с 28 декабря по 25 января на портале regulation.gov.ru – затем замечания прорабатывались на серии совещаний в Москве.

Уточнены нормы, касающиеся осуществления рыболовства с учетом уловов в местах доставки и выгрузки, введена возможность оценки уловов при упрощенном способе учета с помощью выборочного метода – его описание ВНИРО дал в специальной методике, сообщил Петр Савчук.

Особые условия для судов, которые доставляют уловы водных биоресурсов в живом, свежем или охлажденном виде, были предусмотрены в правилах рыболовства для Дальнего Востока в прошлом году. Они получили возможность вести учет веса и видового состава уловов ВБР в промысловом журнале в местах доставки. Такие условия предусмотрены как для промышленного, так и для прибрежного рыболовства.

Сейчас для рыболовства с учетом уловов в местах доставки установлены особые ограничения. Например, запрет на перегрузку уловов водных биоресурсов. На совещании представители регионов предложили подумать о снятии такого ограничения. «Все мы знаем специфику добычи сардины и скумбрии в районе Южных Курил. Там сейчас приобретаются суда, которые специально именно будут осуществлять доставку уловов от судов-ловцов на перерабатывающие заводы», - отметил руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Андрей Горничных.

«Это упростит сегодня промысел, создаст преимущества и скорость добычи», - заявил о снятии запрета на перегруз президент региональной ассоциации рыбопромышленных предприятий Максим Козлов. Представителей Сахалинской области поддержали коллеги из Приморского края.

Была поднята тема перегрузки на плавбазы. «Пока мы отрабатываем этот вопрос с Погранслужбой. Я так скажу: если до этого был отрицательный ответ, мы нашли понимание сейчас, единственное – это важно правильно прописать», - прокомментировал Петр Савчук, призвав давать предложения.

Проработка вопроса с перегрузами продолжится, пока же Илья Шестаков поручил расписать все три случая – работа в режиме промышленного рыболовства, «прибрежки» и рыболовства с учетом в местах доставки и выгрузки. Это должно помочь исключить неоднозначные толкования со стороны контролирующих органов.

Fishnews