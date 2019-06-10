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Президент Владимир ПУТИН на пленарном заседании ПМЭФ. Фото пресс-службы главы государства

Владимир Путин: Для бизнеса сформируют четкую систему требований

На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент Владимир Путин рассказал о готовящейся реформе контроля и надзора. Также глава государства заверил, что бизнес ждет «дальнейшая либерализация законодательства».

Помимо российского лидера, в сессии ПМЭФ приняли участие председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

В своем выступлении Владимир Путин отметил, что хотя позитивные изменения в деловом климате в качестве административных процедур есть, но и острых проблем, которые волнуют бизнес, еще достаточно. «Прежде всего это архаичность и явная избыточность контрольно-надзорной сферы, необоснованное, а порой и просто противоправное вторжение правоохранительных органов в деловую среду, в работу компаний», - подчеркнул президент.

В этом году в России запустили самую масштабную за постсоветское время глубокую и кардинальную реформу в сфере контроля и надзора, обратил внимание глава государства. Он напомнил, что с 1 января 2021 г. прекращает действие вся прежняя, во многом устаревшая нормативно-правовая база. «Взамен должна быть сформирована четкая система требований: исключено любое дублирование полномочий госорганов, ограничены основания для внеплановых проверок, закреплен риск-ориентированный подход», - рассказал Владимир Путин.

По его словам, уже в этом году должен быть запущен информационный сервис, который позволит объективно сопоставлять информацию по проверкам от контрольно-надзорных органов, с одной стороны, и самих предпринимателей – с другой, и оперативно реагировать на любые несоответствия, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта Кремля.

В своем выступлении глава государства остановился также на отношениях бизнеса и правоохранительных структур. «Логика наших действий заключается в следующем: это дальнейшая либерализация законодательства, укрепление гарантий и прав собственности, исключение даже формальных возможностей для злоупотребления правом для давления на бизнес, последовательное очищение силовых структур и судебной системы от недобросовестных лиц», - заявил Владимир Путин.

Важнейшим условием эффективности такой работы он назвал повышение прозрачности деловой среды. «Уже в нынешнем году будет цифровая платформа, своеобразный цифровой омбудсмен, с помощью которой предприниматели смогут сообщать обо всех незаконных действиях со стороны представителей правоохранительных органов, - анонсировал нововведение президент. - И такая открытость, на мой взгляд, может стать залогом доверия между обществом, бизнесом и государством».

Fishnews

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