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Сельдевая путина в Хабаровском крае

Рыбный бизнес Хабаровского края пожаловался на проволочки

Важные для работы рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края решения либо не принимаются, либо принимаются с задержкой. На это обратила внимание региональная Ассоциация предприятий рыбной отрасли (АПРОХК).

Напомним, в Хабаровском крае «рыбными» вопросами теперь занимается не министерство природных ресурсов, а минсельхоз.АПРОХК направила письмо заместителю председателя правительства региона – министру сельского хозяйства Александру Шкурину, сообщает корреспондент Fishnews.

Отраслевое объединение обращает внимание, что квоты вылова в пресноводных водных объектах края распределили на месяц позже, чем положено по закону. Также региональная комиссия по анадромным долго не могла установить лимиты добычи азиатской зубастой корюшки в Амуре и лимане, в результате сроки промысла сдвинулись на 15 дней. С учетом аномально ранней весны это может привести к срыву путины, подчеркнули в ассоциации. В письме говорится и о том, что до сих пор не распределены объемы для коренных малочисленных народов.

По непонятным причинам и в нарушение законодательства министерство не заключает с промысловиками договоры о предоставлении в пользование малоротой корюшки для добычи в бассейне Амура, отметила АПРОХК.

Не решен, по словам рыбопромышленников, и вопрос о выгрузке прибрежных уловов нерестовой сельди предприятиями Охотского муниципального района на перерабатывающие заводы, расположенные на береговой полосе рек. Ассоциация уверена, что, хотя Минсельхоз РФ уже подготовил изменения в соответствующий порядок определения региональными властями мест выгрузки уловов, краевое министерство не успеет до начала сельдевой путины внести необходимые поправки в местное законодательство.

Кроме того, отраслевое объединение указало на необходимость скорейшего выделения лимитов добычи ламинарии в подзоне Приморье – для загрузки береговых перерабатывающих предприятий.

Ассоциация подчеркнула, что в связи с изменениями законодательства по «неодуемым» нужно срочно внести поправки в постановление регионального правительства, определяющее места доставки уловов с акваторий, прилегающих к муниципальным образованиям. В частности, наваги и мойвы в Тугуро-Чумиканском районе.

Авторы письма отметили, что только в ассоциацию ежедневно приходит по несколько обращений по проблемам, связанных с недостаточным регулированием краевой рыбной отрасли.

АПРОХК предлагает усилить состав комиссии по анадромным опытными профессионалами и обеспечить максимальную прозрачность ее работы. По мнению ассоциации, комиссия должна ускорить распределение объемов корюшки для КМНС.

Для решения вопроса с выгрузкой сельди авторы обращения предлагают провести межведомственное совещание с участием пограничников. При необходимости – на федеральном уровне.

Отраслевое объединение призывает активизировать работу по выделению объемов ламинарии и определению мест выгрузки уловов наваги и мойвы до начала их промысла в мае.

Fishnews
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