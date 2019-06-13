13 июня 2019 года

Промысел углохвостой креветки в подзоне Приморье может быть возобновлен

В новых правилах рыболовства для Дальнего Востока предусмотрены меры регулирования промысла углохвостой креветки. Тем самым рыбаки могут надеяться на возобновление добычи этого объекта в подзоне Приморье в будущем году, сообщил президент АРПП Георгий Мартынов.

В апреле в интервью Fishnews глава отраслевой ассоциации рассказал, что углохвостая креветка подзоны Приморье в 2019 г. не попала в приказы об «одуемых» и «неодуемых» объектах. При том что наука рекомендовала включить ее в категорию возможного вылова в подзоне Приморье в объеме примерно 1,8 тыс. тонн.

«Решение Росрыболовства относительно углохвостой креветки так и не было принято, при том что ее промысел начинается в апреле. Таким образом, этот объект для освоения в 2019 году потерян. Росрыболовство мотивировало это тем, что для включения креветки необходимо четко определить в правилах рыболовства, в какие сроки и в каких районах ее надо было запретить для промысла», – констатировал Георгий Мартынов.

В новых правилах рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна необходимые ограничения по промыслу внесены.

«Углоховстая креветка, как объект с коротким жизненным циклом, всегда входила в категорию возможного вылова. Если ее вдруг не переведут в «одуемые» (тогда придется либо проводить аукционы, либо закреплять квоты за теми, кто ловил ее ранее), то в следующем году промысел должен начаться. Мы считаем, что все предпосылки для этого есть», – подчеркнул президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

Fishnews