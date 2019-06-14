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В выставке Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге примут участие рыбопромышленники из 35 регионов нашей страны. Фото Expo Solutions Group

Рыбный бизнес России широко представят на питерской выставке

В выставке Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге примут участие рыбопромышленники из 35 регионов нашей страны. При этом 12 субъектов организуют объединенные стенды.

III Международная выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia) пройдет в Северной столице 10-12 июля в тандеме с Международным рыбопромышленным форумом. Участие в экспозиции примут свыше 300 рыбопромышленных предприятий из 25 стран. Они продемонстрируют свои достижения в добыче и переработке, рыбоводстве, производстве оборудования и комплектующих для рыбной и смежных отраслей. Ожидается, что мероприятия посетят не менее 9 тыс. человек. Оператор Seafood Expo Russia – выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group. Генеральный информационный партнер выставочных мероприятий – медиахолдинг Fishnews.

На выставке будут организованы объединенные стенды Калининградской, Ленинградской, Магаданской, Мурманской, Архангельской, Астраханской, Ростовской, Тюменской областей, Приморского края, республик Татарстан и Карелия, а также Ямало-Ненецкого автономного округа, отмечают организаторы.

С индивидуальными экспозициями выступят предприятия Камчатского, Краснодарского, Пермского, Красноярского, Хабаровского краев, Оренбургской, Московской, Саратовской областей, Республики Удмуртия и других субъектов Российской Федерации. Всего в Seafood Expo Russia примут участие рыбопромышленники из 35 регионов страны, рассказали Fishnews в пресс-службе ESG.

Калининградская область будет широко представлена производителями консервированной рыбопродукции - предприятиями «Балтфиштрейд», «За Родину» и «РосКон». «РосКон» презентует консервы из сырья океанического промысла под собственными брендами - «Рыбное меню» и «Морской гурман», а также торговыми марками заказчиков - «5 Морей», «Рыбный остров», «Морской урожай», «РыбоведовЪ», Fine Food.

Свои услуги предложит одна из крупнейших калининградских рыбопромысловых компаний «Вестрыбфлот». Она специализируется на добыче атлантических сельди, скумбрии, путассу, ставриды, производстве и реализации мороженой рыбопродукции, а также выпуске рыбной муки и технического рыбьего жира.

Сегмент вылова и переработки представит также предприятие «Марфиш». Это крупнейший держатель квот в Калининградской и Ленинградской областях, инициатор проекта по созданию единого морского комплекса, включающего пункт базирования судов и рыбоперерабатывающие цеха.

Архангельский траловый флот выступит в составе объединенного стенда своего региона и продемонстрирует достижения в добыче и переработке трески, сельди, скумбрии, камбалы и других объектов. В активах компании - рыбный порт, судоверфь с доком, технический центр и учебно-тренажерный комплекс «Белокаменка».

Услуги в сегменте аквакультуры предложит татарстанский рыбоводный комплекс «Биосфера-Фиш». Он запроектирован на выращивание 5 млн мальков стерляди, 1 млн мальков форели и получение 50 тонн товарного осетра. Сейчас компания производит около 1 млн малька стерляди в год для компенсационного зарыбления водоемов.

В составе объединенного стенда Тюменской области выступят также компании из соседнего Новосибирска. Высококачественные экструдированные и гранулированные полнорационные корма предложит «Агротех». Компания производит комбикорма для пастбищной, прудовой и индустриальной аквакультуры, а также всю линейку продукции для предприятий, выращивающих осетровых, лососевых, сиговых и карповых рыб.

Рыбопродукцию под брендом «Камшат» выставит Купинский рыбокомбинат. Компания является градообразующим предприятием в Новосибирской области и добывает около 1 тыс. тонн морской и пресноводной рыбы в год, имеет собственный траловый флот и четыре участка рыбопереработки. Предприятие выпускает как сырье – мороженого лосося, камбалу, леща, муксуна, окуня, - так и продукцию глубокой переработки – филе, икру, варено-мороженые морепродукты и рыбные полуфабрикаты.

«Российские предприятия проявляют все больший интерес к нашей выставке. Количество объединенных региональных стендов увеличилось по сравнению с прошлым годом ровно в два раза, а география российских участников значительно расширилась. Ряды экспонентов пополняются компаниями из нетрадиционных для рыболовства регионов, таких как Пермский край, Оренбургская область, а также предприятиями аква- и марикультуры», - отметил генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

Fishnews

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