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Заседание краевого координационного совета по кадровому обеспечению отраслей экономики и социальной сферы. Фото пресс-службы правительства Камчатки

Камчатка решает кадровые вопросы для рыбаков

В правительстве Камчатки обсудили подготовку специалистов для рыбохозяйственного комплекса края. Другой темой совещания стало внедрение регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста.

Заседание краевого координационного совета по кадровому обеспечению отраслей экономики и социальной сферы провела заместитель председателя правительства региона Виктория Сивак. В обсуждении приняли участие руководители органов исполнительной власти, представители объединений работодателей, образовательных организаций, а также рыбодобывающих компаний ПАО «Океанрыбфлот», АО «Ямсы» и ООО «Камчаттралфлот».

Министр рыбного хозяйства Камчатки Андрей Здетоветский отметил, что ежегодно в крае определяется потребность отраслевых организаций в квалифицированных специалистах и рабочих кадрах морских профессий. На основе этой информации формируются программы по подготовке кадров для рыбохозяйственного комплекса и обеспечению занятости населения. На сегодняшний день необходимо как привлекать дополнительные трудовые ресурсы, так и обновлять существующий кадровый состав, обратил внимание глава регионального минрыбхоза.

Для восполнения кадрового дефицита отраслевые предприятия привлекают к реализации дуальной модели обучения, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства. Так, совместную подготовку специалистов начали Рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина и Камчатский политехнический техникум.

С докладом о реализации мероприятий дорожной карты по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста выступила министр образования и молодежной политики края Александра Короткова. По ее словам, часть мероприятий плана уже активно выполняется.

«В апреле в рамках реализации национального проекта «Образование» в крае была проведена инвентаризация кадровых, материально-технических и инфраструктурных ресурсов организаций и предприятий. Всего в Камчатском крае в инвентаризации приняла участие 321 организация, в том числе 6 частных предприятий. По итогам инвентаризации на федеральном уровне будет создана единая информационная база, позволяющая выявить наличие производственных помещений, материально-технических средств обучения, кадровых ресурсов для возможного использования их при проведении профориентации школьников и подготовке специалистов», - рассказала Александра Короткова.

Дорожная карта также предусматривает отдельный блок мероприятий по профориентационному направлению. Министерство образования и молодежной политики региона при участии профильных ведомств завершает разработку информационного буклета для школьников «ПрофНавигатор 2019, 2020. Учись и работай в Камчатском крае».

«Проблемы кадрового обеспечения необходимо решать совместно всем заинтересованным в этом процессе сторонам - как посредством создания системы эффективного взаимодействия образовательных организаций с предприятиями рыбной отрасли, вовлечения работодателей в образовательные процессы, повышения престижа рыбацких профессий, так и усиления профориентационной работы среди подрастающего поколения», – подвела итоги Виктория Сивак.

Участники заседания решили вынести итоги работы по обеспечению кадрами рыбохозяйственных предприятий на заседание отраслевой группы инвестиционного совета Камчатского края. Будет продолжена работа по внедрению регионального кадрового стандарта для повышения инвестиционной привлекательности субъектов. Планируется, что инвесторов заинтересует наличие квалифицированных специалистов, способных обеспечивать и запускать новые производства.

Fishnews

  • Заседание краевого координационного совета по кадровому обеспечению отраслей экономики и социальной сферы. Фото пресс-службы правительства Камчатки
  • Заседание краевого координационного совета по кадровому обеспечению отраслей экономики и социальной сферы. Фото пресс-службы правительства Камчатки
  • Заместитель председателя правительства камчатки Виктория СИВАК. Фото пресс-службы правительства Камчатки
  • Заседание краевого координационного совета по кадровому обеспечению отраслей экономики и социальной сферы. Фото пресс-службы правительства Камчатки
  • В обсуждении приняли участие представители объединений работодателей, рыбодобывающих компаний. Фото пресс-службы правительства Камчатки
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