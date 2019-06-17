17 июня 2019 года

Новые правила рыболовства оценивают в регионах

Выход новых правил рыболовства для Дальневосточного бассейна позволяет предприятиям понять, как строить дальнейшую деятельность. При подготовке документа удалось снять большинство вопросов, но есть моменты, над которыми еще стоит работать, считает министр рыбного хозяйства Камчатки Андрей Здетоветский.

Новые правила рыболовства для Дальневосточного бассейна утверждены приказом Минсельхоза России от 23 мая 2019 г. № 267. Документ, за исключением отдельного пункта, вступил в силу с 17 июня.

Важно, что новые правила наконец вышли, над документом шла длительная работа, прокомментировал глава минрыбхоза Камчатского края Андрей Здетоветский. В результате, отметил министр, удалось снять большинство вопросов, однако некоторые проблемные моменты остались.

Так, не решен вопрос с регулированием добычи палтусов: нормы вылова привязаны к конкретным промысловым разрешениям. Это создает нагрузку на компанию и в целом сами коэффициенты вызывают у рыбаков вопросы, обратил внимание собеседник Fishnews. Возможно, здесь требуется решение не только на уровне правил рыболовства, считает он.

По мнению Андрея Здетоветского, можно также подумать и над дальнейшим совершенствованием режима рыболовства с учетом уловов в местах доставки и выгрузки. Напомним, что особые условия для судов, которые доставляют уловы водных биоресурсов в живом, свежем или охлажденном виде, были предусмотрены в правилах рыболовства для Дальнего Востока в прошлом году. Пользователи получили возможность вести учет веса и видового состава уловов ВБР в промысловом журнале в местах доставки и выгрузки.

При этом в новых правилах для рыболовства с учетом уловов в местах доставки и выгрузки предусмотрели ряд ограничений. Не допускается в течение одного рейса (выхода в море) добыча в двух и более рыбопромысловых зонах (подзонах), двумя и более юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, имеющими право на вылов.

Над снятием этих требований еще можно подумать, считает Андрей Здетоветский. Рыбаки говорят, что рыболовство с возможностью упрощенного учета – это хороший механизм, но его еще можно усовершенствовать, рассказал министр.

Fishnews