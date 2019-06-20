20 июня 2019 года

От рыбаков Приморья ждут обратной связи по новым правилам

Руководство Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья призвало рыбаков оперативно сообщать, если в ходе применения новых правил рыболовства возникнут какие-либо вопросы.

С 17 июня вступили в силу новые правила рыболовства для Дальневосточного бассейна. Они утверждены приказом Минсельхоза России от 23 мая 2019 г. № 267, сообщает корреспондент Fishnews.

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья сейчас изучает новый документ, рассказал президент объединения Георгий Мартынов на заседании Совета АРПП.

При этом объединение призвало рыбаков сообщать, если при применении правил возникнут вопросы. Оперативная информация от капитанов позволит ассоциации обращаться за разъяснениями, поднимать проблемы, подчеркнул первый вице-президент АРПП Александр Васьков.

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья активно участвовала в обсуждениях проекта новых правил и, когда он еще только готовился, обращала внимание на многие проблемные моменты. «Документу нужно уделять самое серьезное внимание, ведь от качества правил зависит успешная работа предприятий, малейшая ошибка может стать причиной для проблем с контролерами и штрафов», – отметили в АРПП.

Fishnews