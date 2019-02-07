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По мнению АРПП, проект новых правил рыболовства для Дальневосточного бассейна требует более детальной проработки

Александр Васьков: Проект правил рыболовства требует более детальной проработки

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья подготовила поправки в проект новых правил рыболовства для Дальневосточного бассейна. По мнению первого вице-президента АРПП Александра Васькова, в случае принятия выставленной на обсуждение редакции, многие компании ждет коллапс.

«Проект правил слишком сырой, – рассказал Fishnews Александр Васьков. – Он перегружен, содержит избыточные положения. С такими правилами капитану придется быть еще и юристом. Если когда-то правила были изложены на 18 страницах и все было понятно, то в нынешней редакции множество отсылочных норм, обилие сложных оборотов, которые вызывают двоякое толкование».

В качестве примера первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья привел требования в области безопасности мореплавания. «У нас в законе «О рыболовстве…» в статье 43.1 четко прописано, что должны содержать правила, – отметил он. – Но в нынешний проект правил сверх того вписали, например, вопросы безопасности мореплавания, когда капитану предписано иметь на борту документы ДСК и СвУБ. Конечно, безопасностью мореплавания нужно заниматься, но не регулировать же ее через правила рыболовства. И ответственность за нарушение норм безопасности мореплавания должна быть более суровая, а не «маскироваться» под нарушение правил рыболовства».

По мнению Александра Васькова, принятие правил в предложенной редакции приведет многие предприятия к коллапсу. «Неминуемо возникнут проблемы с доставкой на берег уловов в живом, свежем и охлажденном виде, – сказал он. – Понятно, что разработчики правил хотели установить условия упрощенного учета таких уловов, однако предлагаемая редакция, вместо упрощения, вводит необоснованные административные препятствия. Уже сейчас по этой причине в отношении некоторых предприятий возбуждены административные производства. Если не изменить редакцию, мы рискуем остаться без свежей рыбы».

Представитель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья отметил, что при составлении правил не были учтены многие замечания от рыбаков. «Например, это ошибка, о которой сообщал Fishnews, когда в документ внесли пункт, запрещающий добычу всех водных биоресурсов в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах донными ловушками, – обратил внимание Александр Васьков. – Речь шла о запрете на промысел донными ловушками рыб, но в предлагаемой редакции под запрет попали и крабы, и креветки, и трубачи. Ранее мы об этом говорили на двух ученых советах ТИНРО».

Еще один серьезный недочет проекта, по его мнению, это введение норм соотношения белокорого и черного палтуса в уловах. «Это абсурд, поскольку такое соотношение – переменная величина и ее нельзя жестко установить, – подчеркнул первый вице-президент АРПП. – Результатом может стать необоснованное административное преследование рыбаков и недоосвоение выделенных объемов. При этом на капитана фактически возлагается обязанность самостоятельно определять его квоту белокорого и черного палтусов».

Необоснованным, по мнению ассоциации, является и запрет на специализированный промысел стрелозубого палтуса. «Это недоиспользуемый объект, который недавно вывели из ОДУ, чтобы мотивировать рыбаков к его промыслу, – отметил Александр Васьков. – Получается, что его вывели из ОДУ, чтобы тут же запретить специализированный промысел. Мотивировка запрета смешная: дескать, предприятия будут получать разрешения на стрелозубый палтус, а ловить – черный. Извините, но у нас есть соответствующие органы для контроля».

В числе других недоработок Александр Васьков назвал также путаницу с понятиями «размер ячеи» и «шаг ячеи», которая может фактически остановить промысел минтая, удвоив допустимый размер ячеи.

Излишним и значительно перегружающим правила, по мнению ассоциации, является наличие в них норм регулирования любительского рыболовства, которое регламентируется не законом «О рыболовстве…», а законом «О любительском рыболовстве…». Целесообразно эти нормы вывести из проекта правил в отдельные документы применительно к каждому субъекту РФ, считает представитель АРПП.

«Печально, что Минсельхоз разместил для публичного обсуждения на официальном портале проектов правовых актов проект документа в таком недоработанном виде, – сказал Александр Васьков. – Складывается впечатление, что на фоне противостояния рыбаков и регулятора по вопросу введения аукционов, этот очень важный, основной документ для промысла, отошел на второй план и проблемные моменты, попавшие в него, остались незамеченными обеими сторонами».

Ассоциация разослала свои предложения в Тихоокеанский филиал ВНИРО (ТИНРО), Минсельхоз, Росрыболовство, департамент рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края и разместила на портале проектов правовых актов.

«Надеемся, что замечания будут приняты во внимание, – сказал Александр Васьков. - На последнем ученом совете ТИНРО участники согласились с большинством наших поправок. Посмотрим, что скажет Москва».

Fishnews

Поправки АРПП смотрите в прикрепленном файле.
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