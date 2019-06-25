25 июня 2019 года

Корректировкам ОДУ отведен срок до конца лета

Росрыболовство рекомендовало институтам завершать процедуру увеличения общего допустимого улова до 1 сентября. В противном случае велик риск, что предприятия не успеют преодолеть порог обязательного освоения квоты и потеряют ресурсы.

Вопрос о своевременном увеличении ОДУ на общем собрании ВАРПЭ 24 июня поднял президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Он привел в пример прошлогоднюю ситуацию в Беринговом море, когда приказ о корректировке ОДУ трески вышел слишком поздно. «По ряду причин флот сняли, и мы не успели освоить», – рассказал представитель дальневосточных рыбаков.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в этом сезоне проблема может возникнуть вновь, причем не только на промысле беринговоморской трески, но и, к примеру, кукумарии в подзоне Приморье. А вот последствия будут гораздо хуже, поскольку теперь вступила в силу новая норма, предписывающая пользователям обязательное освоение не менее 70% квоты.

«Если корректировка произойдет в конце года, то этот объем пойдет в счет предприятия, которое может просто успеть не освоить 70%. Поэтому я предлагаю планировать эту работу. Это очень важно для нас», – подчеркнул Георгий Мартынов.

С обоснованностью беспокойства рыбаков согласился присутствовавший на заседании замруководителя Росрыболовства Петр Савчук. «Хочу сказать, мы для себя приняли решение: если до 1 сентября корректировки не введены, они не должны издаваться вообще», – заявил он участникам встречи.

«Более того, все остатки квот, это касается и третьих стран, которые по международным договорам, и научных квот, – они тоже до 1 сентября должны быть переданы в общую промышленную квоту, если кто-то что-то не осваивает. Чтобы было четыре месяца предприятиям работать», – добавил замглавы федерального агентства.

По его словам, нормативно эта отсечка пока не закреплена, но рыбохозяйственные институты уже проинформированы о новом подходе. «По крайней мере наука об этом знает. Если они не успевают, значит все, ставится точка, и приказ не будет подписан, – уточнил Петр Савчук. – По-другому не остановить этот процесс, тогда действительно могут остаться обиженные, кто 70% не освоит».

Fishnews