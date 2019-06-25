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Вопрос о своевременном увеличении ОДУ на общем собрании ВАРПЭ поднял президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Корректировкам ОДУ отведен срок до конца лета

Росрыболовство рекомендовало институтам завершать процедуру увеличения общего допустимого улова до 1 сентября. В противном случае велик риск, что предприятия не успеют преодолеть порог обязательного освоения квоты и потеряют ресурсы.

Вопрос о своевременном увеличении ОДУ на общем собрании ВАРПЭ 24 июня поднял президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Он привел в пример прошлогоднюю ситуацию в Беринговом море, когда приказ о корректировке ОДУ трески вышел слишком поздно. «По ряду причин флот сняли, и мы не успели освоить», – рассказал представитель дальневосточных рыбаков.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в этом сезоне проблема может возникнуть вновь, причем не только на промысле беринговоморской трески, но и, к примеру, кукумарии в подзоне Приморье. А вот последствия будут гораздо хуже, поскольку теперь вступила в силу новая норма, предписывающая пользователям обязательное освоение не менее 70% квоты.

«Если корректировка произойдет в конце года, то этот объем пойдет в счет предприятия, которое может просто успеть не освоить 70%. Поэтому я предлагаю планировать эту работу. Это очень важно для нас», – подчеркнул Георгий Мартынов.

С обоснованностью беспокойства рыбаков согласился присутствовавший на заседании замруководителя Росрыболовства Петр Савчук. «Хочу сказать, мы для себя приняли решение: если до 1 сентября корректировки не введены, они не должны издаваться вообще», – заявил он участникам встречи.

«Более того, все остатки квот, это касается и третьих стран, которые по международным договорам, и научных квот, – они тоже до 1 сентября должны быть переданы в общую промышленную квоту, если кто-то что-то не осваивает. Чтобы было четыре месяца предприятиям работать», – добавил замглавы федерального агентства.

По его словам, нормативно эта отсечка пока не закреплена, но рыбохозяйственные институты уже проинформированы о новом подходе. «По крайней мере наука об этом знает. Если они не успевают, значит все, ставится точка, и приказ не будет подписан, – уточнил Петр Савчук. – По-другому не остановить этот процесс, тогда действительно могут остаться обиженные, кто 70% не освоит».

Fishnews

  • Вопрос о своевременном увеличении ОДУ на общем собрании ВАРПЭ поднял президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ
  • Заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК
  • Общее собрание ВАРПЭ прошло 24 июня
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