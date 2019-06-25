25 июня 2019 года

Готовая рыба на подходе к ветсертификату

С 1 июля начнет действовать требование об оформлении ветеринарно-сопроводительных документов на готовую пищевую продукцию. В этом списке и продукция из рыбы.

Напомним, что Минсельхоз внес изменения в перечень подконтрольных товаров, на которые необходимо оформлять ветеринарно-сопроводительные документы. В частности, предусматривается, что позиция ТН ВЭД 1604 «Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы» входит в список безо всяких исключений.

Требование об оформлении ветеринарных сертификатов на готовую продукцию начнет действовать с 1 июля 2019 г., сообщает корреспондент Fishnews. Исключение составят несколько товарных позиций. На них ветеринарно-сопроводительные документы потребуются с 1 ноября 2019 г. Это категории молочной продукции.

Территориальные управления Россельхознадзора в преддверии изменений напоминают о них участникам оборота. Необходимость расширения перечня продукции для ветсертификации ведомство объясняет стремлением создать в стране эффективную и полноценно функционирующую систему отслеживания всего перечня животноводческой продукции.

Fishnews