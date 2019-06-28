28 июня 2019 года

Победителям крабовых аукционов дадут больше времени на договор

Срок, который отводится победителю крабовых аукционов на заключение договора на долю квоты, решено увеличить до 60 дней, сообщил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

На пресс-конференции 28 июня заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков рассказал о подготовке к торгам по распределению квот добычи крабов в инвестиционных целях.

Журналистов, в частности, волновало требование о строительстве судов под квоты вылова на Дальнем Востоке на верфях ДФО. Такая норма предусматривалась в проекте постановления, предложенном для обсуждения Минсельхозом , сообщает корреспондент Fishnews.

Предполагается, что таких судов будет 31 единица, заявил Илья Шестаков. Но сейчас понятно – и это подтверждает Минпромторг, - что весь этот флот в течение пяти лет (такой максимальный срок установлен законом для тех, с кем заключается договор на долю квоты) одновременно построить на дальневосточных верфях невозможно. Противником требования выступает ФАС: служба считает, что такое требование приведет к ограничению конкуренции, а компании сами должны решать, где им размещать заказы.

В связи с этим планируется выходить с компромиссным решением: чтобы хотя бы 15 судов, например, строились в Дальневосточном регионе, рассказал глава Федерального агентства по рыболовству. Ряд верфей, по его словам, активно проявляет интерес к развитию.

Отраслевой регулятор рассчитывает, что нормативно-правовые акты по крабовым аукционам выйдут в конце июля. Сейчас ведется активная работа с другими министерствами, чтобы согласовать эти документы, сообщил Илья Шестаков.

Он отметил, что «акты достаточно сложные». Так, непросто определить начальную стоимость лотов. Она не должна быть слишком низкой, ведь она служит основой для расчета обеспечительного платежа. «А обеспечительный платеж повлияет в дальнейшем на серьезность намерений этих компаний по заключению контракта», - обратил внимание глава ФАР.

Указал он и на то, что остаются вопросы с определением размеров лотов. «Мы говорим о том, что лоты должны быть сформированы, с одной стороны, по научному принципу, с другой стороны, по эффективному промысловому принципу, и с третьей стороны, они не должны вести к возможности осуществления ННН-промысла, поэтому лоты формируются не менее или в районе 1 тыс. тонн», - обрисовал ситуацию руководитель ведомства. Он обратил внимание, что это будут пакеты квот.

Ранее поднимался вопрос об увеличении сроков , которые отводятся победителю торгов на заключение договора на долю квоты. Решено увеличить этот промежуток до 60 дней, сообщил Илья Шестаков.

Пресс-конференция проводилась в преддверии III Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia), которые пройдут с 10 по 12 июля в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум». Генеральный информационный партнер выставочных мероприятий – медиахолдинг Fishnews.

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