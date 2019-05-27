27 мая 2019 года

Краболовам прописали требования для получения квот

Министерство сельского хозяйства представило для обсуждения проект постановления, который определяет требования к объектам инвестиций под квоты добычи крабов. Предполагается, что это будет два типа – среднетоннажное судно для Дальнего Востока и среднетоннажник для Северного бассейна.

Проект постановления правительства опубликован 24 мая на профильном портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

Как и заявляли ранее в Росрыболовстве, под крабовые квоты планируется строить суда. Таких типов объектов инвестиций предлагается два: среднетоннажное рыбопромысловое судно, предназначенное для вылова крабов в Дальневосточном бассейне, (тип «Т-1») и среднетоннажное рыбопромысловое судно для добычи крабов в Северном бассейне (тип «Т-2»). Требования по длине – свыше 50 м, по валовой вместимости – более 1000.

Типы объектов инвестиций определены с учетом имеющейся промысловой нагрузки на краболовный флот, его средний возраст, состояние запасов крабов, а также с учетом мнения отраслевого сообщества, говорится в пояснительной записке к проекту. Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков отмечал ранее, что требований к краболовному флоту под квоты предполагается немного.

По закону, договор должен предусматривать реализацию проектов по строительству объектов на территории России. Согласно проекту постановления, реализацией проекта будет считаться «строительство объекта, соответствующего требованиям к объектам, с соблюдением графика реализации проекта».

Один из ключевых вопросов – требование к сроку начала реализации проекта. По новому проекту постановления, строительство судна должно быть начато не раньше 1 января 2017 г. Под началом строительства при этом понимается закладка киля судна. Такое условие по срокам позволит участвовать в аукционах тем инвесторам, которые уже начали строить судно, сказано в пояснительной записке.

На реализацию проекта отводится не более 5 лет со дня заключения договора, причем в этот срок входит и регистрация имущественных прав на объект инвестиций.

Примерная (типовая) стоимость объекта – не менее 1 млрд рублей. При этом в России должна быть разработана «конструкторская и технологическая документация в объеме, необходимом для строительства объекта».

Власти долго обсуждали возможные меры по поддержке судостроения на Дальнем Востоке. Предлагается закрепить требование о строительстве судов под квоты добычи крабов на Дальневосточном бассейне на верфях в регионах ДФО. Это сделано в рамках реализации протокола заседания правительственной подкомиссии (ее возглавляет вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев), сказано в пояснительной записке.

Оговорены сведения, которые должны содержаться в графике реализации проекта:

– наименование этапа работ (в том числе подготовка проекта по строительству судна, закладка киля, проведение стендовых заводских испытаний главных двигателей, спуск на воду, начало ходовых испытаний, приемка судна и его фактическая передача), регистрация имущественных прав (график может содержать дополнительные этапы работ);

– срок выполнения этапа работ (дата начала (окончания) работ).

Минсельхоз также опубликовал для ОРВ:

– проект постановления, регламентирующего подготовку и заключение договора на долю квоты добычи в инвестиционных целях;

– проект постановления о правилах проведения электронного аукциона;

– проекта постановления о порядке проверки соответствия инвестиционных проектов и объектов инвестиций.

Оценка регулирующего воздействия направлена на то, чтобы определить и оценить возможные позитивные и негативные последствия принятия проектов актов, а также обнаружить основания для избыточных барьеров в сфере экономической деятельности, для необоснованных расходов госбюджета.

На Fishnews размещены пошаговые инструкции для регистрации заинтересованных участников на regulation.gov.ru, заполнения личного кабинета и размещения мнений на портале.

Fishnews