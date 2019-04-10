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Перерабатывающий завод «Камчаттралфлота» планируется запустить уже в этом году

«Камчаттралфлот» готовится выпускать широкий ассортимент на новом заводе

Компания «Камчаттралфлот» реализует в Петропавловске-Камчатском проект по созданию берегового завода. Работа ведется по программе инвестиционных квот. 3 апреля транспортное судно доставило очередную партию оборудования для нового предприятия.

Береговой завод «Камчаттралфлота», который строится на площадке «Моховая», предполагает выпуск самой разнообразной продукции, рассказал Fishnews генеральный директор компании Владимир Котов.

Предприятие рассчитано на максимальную переработку сырца. Суточная мощность будущего производства – 250 тонн мороженой продукции, по выпуску филе – около 100 тонн, рыбной муки – более 20 тонн, рыбьего жира – не менее 6 тонн. Также планируется выпуск консервов и пресервов.

В перспективе компания будетобеспечивать внутренний рынок пресервами, кулинарной продукцией. «Конечно, будем реализовывать продукцию по «социальной» цене здесь, в Камчатском крае», – отметил руководитель «Камчаттралфлота».

Капитальные вложения в воплощение проекта составляют 2,3 млрд рублей. Компания стремится насытить завод самым современным оборудованием. Это и машины BAADER, и рыбомучная установка европейского производства, и немецкий морозильный комплекс. Предполагается задействовать и отечественное оборудование: закаточные машины для консервного производства.

«Камчаттралфлот» – участник программы инвестиционных квот, Росрыболовство заключило с компанией договор на доли квот вылова минтая и сельди. Предполагается, что завод будет работать практически круглый год, с небольшим перерывом в летний период на техническое обслуживание. Пользователь обеспечен квотами и других видов водных биоресурсов.

Тем не менее инвестиционные квоты – важнейшая составляющая работы нового производства, под них рассчитывался проект. Инвесторы обеспокоены опытом других компаний, которые заявили о вводе своих заводов в эксплуатацию, но необходимое ресурсное обеспечение пока так и не получили. Нужно четко прописать процедуру приемки объектов инвестиций, считает Владимир Котов. В марте этот вопрос обсуждался на заседании правительственной подкомиссии, которое проводил во Владивостоке вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Он дал соответствующие поручения.

Инвестиционные квоты – очень хорошая программа, которая действительно дала толчок строительству береговой перерабатывающей базы, однако механизм требует дополнительной проработки, считает гендиректор «Камчаттралфлота».

Компания является резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОР, ТОСЭР) «Камчатка». В целом «Камчаттралфлот» отслеживает все возможные механизмы поддержки, работает в контакте с Агентством инвестиций и предпринимательства края, сообщил Владимир Котов.

Как отметили в компании, реализаций проекта идет с опережением графика. Запустить производство планируется уже в 2019 г.

Fishnews

  • Перерабатывающий завод «Камчаттралфлота» планируется запустить уже в этом году
  • Генеральный директор компании Владимир КОТОВ
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