03 июля 2019 года

Выставка в Санкт-Петербурге познакомит с новинками индустрии

На Seafood Expo Russia 2019 пройдет серия презентаций оборудования для рыболовных судов и береговых рыбоперерабатывающих комплексов от ведущих европейских производителей.

Специальная презентационная зона станет еще одной особенностью Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia), которая пройдет совместно с Международным рыбопромышленным форумом в Санкт-Петербурге. В пространстве, рассчитанном на 70 посадочных мест, ведущие мировые производители оборудования для рыбопромыслового флота и береговой переработки, холодильных систем, сервисные компании, а также судостроительные и судоремонтные организации расскажут о своих услугах, продукции и поделятся практическими наработками.

Первый день выставки отведен испанским предприятиям. Перед участниками Seafood Expo Russia 2019 выступят представители фирмы Kinarca, обладающей 30-летним опытом в проектировании, производстве и техническом обслуживании промышленных холодильных установок. Затем эстафету примет компания Josmar Group, которая выпускает оборудование для береговых и судовых перерабатывающих фабрик, а также производственные линии для аквакультуры.

Программу дополнит доклад специалистов Российского морского регистра судоходства, которые проинформируют об изменениях правил для судов рыбопромыслового флота, рассказали Fishnews в оргкомитете выставки.

Второй день пройдет под флагом Исландии - одного из глобальных законодателей мод в рыбной индустрии. Компания Skipasyn-Icelandic предложит перспективные проекты современных судов. Lavango / Arctic Machinery познакомит с инновационными разработками для рыбоперерабатывающих предприятий и судовых фабрик. Valka продемонстрирует преимущества использования рентгена и водоструйной технологии разделки рыбы. Curio представит высокоточные компьютеризированные машины для околожаберной разделки белой рыбы. Hedinn Protein Plant расскажет о процессе производства рыбной муки с применением безотходных технологий.

В заключительный день выставки пройдет презентация прибалтийского холдинга Unimars, который предоставляет полный комплекс услуг по судовому снабжению и ремонтным работам.

III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут 10-12 июля в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум». Оператор Seafood Expo Russia – выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group. Генеральный информационный партнер выставочных мероприятий – медиахолдинг Fishnews. По данным организаторов, в экспозиции примет участие более 300 компаний из 35 регионов России и 25 стран. Ожидается, что мероприятие посетят свыше 9 тыс. человек.

Fishnews