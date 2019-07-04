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Лососевая путина на Сахалине

Новый вариант ограничений удивил рыбопромышленников

Проект приказа об ограничениях на лососевую путину вызвал вопросы у рыбацкого сообщества Сахалинской области. Эту тему поднял на встрече с руководством региональной ассоциации представитель отраслевого объединения Долинского района.

Предложения по длине центрального крыла ставного невода изначально были озвучены, основываясь на прогнозе науки в 6,7 тыс. тонн по горбуше на Восточном Сахалине, однако сейчас предполагается вылов уже 38 тыс. тонн. Наибольшие подходы ожидаются на юго-востоке острова от мыса Соймонова до мыса Свободный, сказал представитель районной ассоциации. Тем не менее предложено ограничение по северо-востоку и западному Сахалину в 1,5 км, а по юго-востоку - в 1 км (этот участок охватывает три района – Макаровский, Долинский и Корсаковский), напомнил он.

Однако сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы на участке от мыса Свободный до мыса Анива увеличить разрешенную длину центрального крыла до 1,5 км. Возможно, стоит обратить на это внимание, сказал представитель районного объединения.

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов отметил, что, действительно, такое предложение отличается от предусмотренного стратегией, принятой Дальневосточным научно-промысловым советом (ДВНПС). Непонятно, почему на сайте regulation.gov.ru появился новый вариант проекта приказа. Руководитель АРСО пообещал поднять этот вопрос.

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