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Нерестовый ход лосося на Сахалине

СвУБ кунгасу не положено

По действующему законодательству, используемые на лососевой путине щелевые кунгасы не могут получать свидетельства об управлении безопасностью. Об этом рассказали в Дальневосточном экспедиционном отряде аварийно-спасательных работ.

С проблемой оформления вспомогательного флота на «красной» путине столкнулись предприятия Сахалинской области, использующие прорези, щелевики и кунгасы. Fishnews обратился в Дальневосточный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ за разъяснениями: можно и нужно ли этим маломерным судам получать свидетельство о управлении безопасностью рыболовного судна?

Заместитель начальника учреждения по освидетельствованию систем управления безопасностью рыбопромыслового флота Федор Лабюк, отвечая на вопрос, обратил внимание на определение этих судов и их использование. Щелевик, прорезь - «беспалубное несамоходное судно, предназначенное для транспортировки живой рыбы». Рыболовное судно - судно, используемое для промысла рыбы, китов, тюленей, моржей или иных живых ресурсов моря (СОЛАС-74, п. i, Правило 2).

В отряде указали, что, согласно порядку, утвержденному приказом Минсельхоза от 28 апреля 2015 г. № 166, свидетельство об управлении безопасностью (СвУБ) выдается рыболовному судну. А кунгас, щелевик или прорезь предназначены для транспортировки живой рыбы и, как и транспортный рефрижератор (для перевозки мороженой рыбы), рыболовными судами не являются.

Статья 27 Кодекса торгового мореплавания определяет судовые документы для маломерного судна, подлежащего государственной регистрации, – это судовой билет и судовая роль. В представленных в отряд судовых билетах в графе «количество экипажа» указано лаконичное «нет».

Отсутствие экипажа на маломерном судне на промысле ведет к нарушению пункта 15 «в» главы II правил рыболовства для рыбохозяйственного бассейна. Этот пункт определяет перечень действующих документов, которые капитан судна обязан иметь при себе, в том числе свидетельство об управлении безопасностью (СвУБ) и копию документа о соответствии компании (ДСК).

Также Федор Лабюк обратил внимание на пункт 1.1 статьи 33 Кодекса торгового мореплавания РФ. Согласно ему, не подлежат государственной регистрации «беспалубные несамоходные суда, длина которых не должна превышать 12 метров». А если кунгас не подлежит госрегистрации, то и свидетельство о безопасности рыболовного судна не выдается.

Fishnews

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