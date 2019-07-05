05 июля 2019 года

Депутатам донесли вопросы жителей Шикотана

На заседании Сахалинской областной думы прозвучал вопрос по ситуации, которая вызывает тревогу у работников рыбокомбината «Островной» и жителей Шикотана. Внимание парламентариев обратили на связанные с этим риски для инвестиционного климата Курил.

Напомним, что после прямой линии с президентом в 2016 г. началась работа по возрождению рыбокомбината «Островной» – на тот момент предприятия-банкрота.

По словам депутата от Курильского района, президента Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максима Козлова, ситуация на Шикотане действительно изменилась кардинально. Посещение Курил и общение с местным населением, по словам парламентария, дает уверенность, что «Островной» активно развивается и обеспечивает экономическую стабильность местному населению.

«Это стало возможным благодаря поддержке федеральных и региональных властей и многомиллиардным вложениям инвесторов. Вместе с предприятием семимильными шагами развивается и остров. Люди там на себе ощущают результаты этого: рабочие места, надлежащая и стабильная заработная плата, продовольственная обеспеченность», – рассказал на заседании областной думы Максим Козлов.

Однако в этом году жители Шикотана вновь направили обращение на «Прямую линию с Владимиром Путиным». Они пригласили главу государства посетить остров и оценить положительные изменения. Но в то же время выразили тревогу в связи с событиями, которые начали разворачиваться вокруг рыбокомбината: внимание следственных органов к исполнителям президентского поручения по развитию «Островного» здесь связывают с частными интересами бывших владельцев рыбокомбината.

«Курильчане обеспокоены тем, что их предприятие в результате последних событий может потерять и нынешние инвестиции, и квоты (а значит и сырье для работы завода), и в конечном счете перспективу развития», – сообщил Fishnews Максим Козлов. По его словам, в случае негативного сценария с рыбокомбинатом уход с Шикотана якорного инвестора станет большой потерей для Сахалинской области в целом.

Депутат призвал коллег отнестись со вниманием к ситуации вокруг «Островного» для сохранения благоприятного инвестиционного и социального климата на Курилах.

Fishnews