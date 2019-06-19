19 июня 2019 года

Шикотан выходит на связь с президентом

Рыбокомбинат «Островной» вновь может оказаться в центре внимания на прямой линии с президентом. Поручение, которое дал Владимир Путин, уже стало поворотным событием в судьбе предприятия в 2016 г.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» пройдет 20 июня. Вопросы главе государства принимаются уже больше недели, сообщает корреспондент Fishnews.

Обращение с Шикотана направили президенту. В письме напомнили о событиях прямой линии апреля 2016 г., когда главе государства рассказали о бедах рыбокомбината «Островной». Реакция тогда оказалась стремительной. На сайтах госорганов тут же пошли сообщения, что планируется делать и кто из высоких чиновников отправляется на острова.

Уже в сентябре 2016 г. на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) были зафиксированы положения о выводе предприятия из кризиса. Меморандум о сотрудничестве подписали замминистра сельского хозяйства — руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко и гендиректор компании-инвестора Александр Кан.

Об успехах в выполнении поручений главы государства регулярно докладывали вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, глава Минвостокразвития Александр Галушка и Олег Кожемяко.

«За эти три года изменилось все: были ликвидированы долги по зарплате, мы стали больше зарабатывать – появилась стабильность и большие планы на будущее. Появился новый флот и новый завод. Последние два года жизнь сильно изменилась – социальные вопросы впервые вышли на первый план. Несмотря на то, что мы на самом краю России – в магазин рыбокомбината завозят продукты по оптовым материковым ценам, мы наконец-то можем купить всю рыбу, которую ловят на Курилах, по минимальным ценам», – говорится в новом обращении к президенту.

Далее его автор пишет: в СМИ появилась информация, что старые «хозяева» хотят вернуть себе «Островной». «Оказывается, через два с половиной года они написали заявления в следственные органы, что ваше поручение лишило их доходов!!! И что чиновники и рыбопромышленники, которые выполнили поручение президента, ваше поручение, своими действиями «испугали» и «нанесли большой финансовый ущерб» тем людям, кто довел до развала наш комбинат», – сказано в письме.

Затем в обращении напомнили о недавней ситуации: «Но, что самое странное, по их заявлению даже арестован бывший чиновник, который непосредственно выполнял поручение президента! И это что, получается, и к вашему полпреду Трутневу вскоре могут появиться обвинения в том, что он лишил барыг дохода?!»

Президента попросили разобраться в происходящем и пригласили на Шикотан, чтобы оценить изменения на острове.

Напомним, что недавно было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя правительства Сахалинской области Игоря Быстрова. Ему вменяется нарушение по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ – «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Игорь Быстров был задержан в Санкт-Петербурге, заключен под стражу и содержится в СИЗО Хабаровска. Поводом для возбуждения уголовного дела называют выполнение задач по рыбокомбинату «Островной».

«Прямая линия с Владимиром Путиным» начнется в 12:00 по московскому времени.

Fishnews