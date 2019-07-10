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Заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

Илья Шестаков: Распространение аукционов не обсуждается

Отраслевой регулятор не будет поднимать вопрос о распространении аукционной систем распределения квот на другие виды водных биоресурсов, заявил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Он напомнил о решении правительства исключить пункт о торгах из дорожной карты.

Распределение на аукционах других видов ВБР, помимо краба, не обсуждается, заявил глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков журналистам на площадке форума и выставки в Санкт-Петербурге.

Руководитель ведомства обратил внимание, что есть поручение исключить пункт о регулярном перераспределении части квот на электронных аукционах. «Решение принято. Краб – да, остаются, 50% будут распределены на аукционной основе, по остальным видам водных биологических ресурсов принято решение, что реализация этой программы будет неэффективной», - сказал руководитель ФАР.

Аукционы не планируется распространять на другие виды водных биоресурсов с учетом экономических и социальных последствий для отрасли, отметил Илья Шестаков. Также, обратил внимание он, достаточно успешно идет реализация программы инвестиционных квот. Возможно, она будет расширена: механизм инвестквот распространят на новые объекты промысла, сказал глава Росрыболовства.

«Возможно, в этой части мы будем расширять, но точно не будем поднимать вопрос и обсуждать по продаже долей квот других видов водных биологических ресурсов», - сказал об аукционах Илья Шестаков.

Он сообщил, что желающих участвовать в крабовых торгах достаточно много. Регулятор пересмотрел прогноз доходов федерального бюджета от реализации квот вылова крабов. Если раньше речь шла о сумме порядка 80 млрд рублей, то сейчас это не менее 110 млрд рублей. Ведомство рассчитывает, что под крабовые квоты будет построено порядка 36 судов, сообщает корреспондент Fishnews.

III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia) проходят с 10 по 12 июля в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум». Оператором Seafood Expo Russia выступает выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group. Генеральный информационный партнер выставочных мероприятий – медиахолдинг Fishnews.

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