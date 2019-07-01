01 июля 2019 года

Загадочная резолюция Дмитрия Медведева

Премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение исключить из плана мероприятий пункт о регулярном перераспределении части квот на электронном аукционе. Но глава правительства добавил, что работу в рамках уже имеющихся решений нужно продолжить.

С предложением исключить из дорожной карты о развитии конкуренции пункт о регулярных аукционах к курирующему отрасль вице-премьеру Алексею Гордееву обратился врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним, что пунктом 3 раздела «Рыбохозяйственный комплекс» дорожной карты предусмотрено, что Минсельхоз, Росрыболовство и ФАС должны подготовить предложения о регулярном – раз в три-пять лет – выделении на электронном аукционе части квот из ранее распределявшегося по историческому принципу объема. При этом в дорожной карте не уточняется, о каких видах водных биоресурсов идет речь.

Это поручение взволновало предприятия, и без того обеспокоенные, что вслед за крабовыми квотами на торги последуют и квоты добычи других объектов промысла. О том, что нужно исключить из плана мероприятий пункт о торгах, в апреле заявили участники Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса.

Как стало известно Fishnews, резолюция главы правительства адресована вице-премьеру – руководителю аппарата правительства Константину Чуйченко и руководителю Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву.

Fishnews