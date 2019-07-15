15 июля 2019 года

«Трансарктика» занялась проблемой микропластика

Специалисты изучают риски, связанные с попаданием микропластика в северные моря. Сбор научной информации проводился в экспедиции в рамках третьего этапа «Трансарктики-2019».

Архангельск торжественно встретил участников экспедиции, вернувшихся из 20-дневного рейса на борту НИС «Профессор Молчанов». В научном поиске принимали участие специалисты из 11 стран, сообщили Fishnews в пресс-службе Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова.

В программу рейса вошли исследования, связанные с наличием микропластика в арктических морях. «Микропластик изучается буквально 10-15 лет, это молодая тема. Все данные о его влиянии на организм человека и животных получены в лабораторных условиях. Пока можно сказать точно, что частицы микропластика плохо влияют на зоопланктон, так как он путает его с пищей и активно теряет из-за этого свою массу, испытывая чувство ложного насыщения. Также микропластик впитывает в себя различные загрязнители, которые впоследствии могут попасть в организмы животных и людей. Очищать океан от микропластика очень тяжело. Начинать нужно с того, чтобы предотвращать попадание пластика в окружающую среду. Это может сделать каждый человек, сократив, например, использование одноразовых пластиковых пакетов», - рассказала научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Анна Весман.

Следующий научно-образовательный рейс в рамках проекта «Трансарктика-2019» стартует 16 июля из Архангельска. Эта экспедиция на «Профессоре Молчанове» продлится до 2 августа. В программе - комплексные исследования на акватории, островах и побережье Белого, Баренцева и Печорского морей.

Комплексная научная полярная экспедиция «Трансарктика-2019» из нескольких рейсов, организованная правительством РФ, началась 20 марта и продолжится до осени. В ее работе принимают участие и представители рыбохозяйственной науки.

Fishnews