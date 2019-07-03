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Ситуацию с рыбокомбинатом «Островной» прокомментировал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Максим Козлов: Россия должна гордиться изменениями, которые произошли с «Островным»

Проекты по рыбопереработке, которые сегодня реализуются на Шикотане, не имеют аналогов в мире и способны дать развитие целому региону, если только не станут жертвой частных интересов, считают в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

Жители курильского острова Шикотан и сахалинцы теперь уже с тревогой следят за историей, которая разворачивается вокруг рыбокомбината «Островной». Напомним, что соответствующее обращение направили с Курильских островов на прямую линию с президентом. Вопрос о том, как сегодня оценивают перспективы «Островного» в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, был задан 2 июля на пресс-конференции, приуроченной ко Дню рыбака, сообщает корреспондент Fishnews.

На контроле у президента

Предприятие, хорошо известное дальневосточникам, а после «Прямой линии с Владимиром Путиным» в 2016 г. - и всем россиянам, не раз переживало взлеты и падения. После расцвета в 1970-80-х гг. и последующей смены собственности с государственной на частную состояние рыбокомбината начало стремительно ухудшаться. В итоге к 2016 г. компания была признана банкротом и осталась без квот, в заложниках ситуации оказались работники завода.

После прямого вмешательства президента к решению проблемы подключились не только власти Сахалинской области, но и правоохранительные органы, Росрыболовство, полпредство президента в ДФО. На специально созданном штабе с участием рыбопромышленников и госорганов было принято решение привлечь в проект якорного инвестора (им стал «Курильский универсальный комплекс»). В том же году на ВЭФ подписывается трехсторонний меморандум о сотрудничестве. За первый же год удалось решить проблемы по зарплате, обеспечению комбината сырьем для производства, закрыть долги на сумму более 2 млрд рублей и т.д. Был подготовлен и принят план развития рыбокомбината с инвестициями в объеме 7 млрд рублей. В 2017 г. проект подхватил новый инвестор – группа компаний «Дальневосточный рыбак». С этого же года начал реализовываться проект по строительству здесь современных производственных мощностей, создается территория опережающего развития.

По словам председателя правления АРСО Дмитрия Пашова (в составе штаба наблюдал за развитием «Островного»), за два года общими усилиями удалось сделать почти невозможное: рыбокомбинат обрел вторую жизнь и перспективу стать одним из крупнейших и самых современных в мире рыбоперерабатывающих предприятий. А вместе с ним надежду на будущее получили и большое количество людей – местных жителей и тех, кто хотел бы работать на Курилах.

Чего ждать теперь

Однако в мае этого года история с «Островным» вновь получила неожиданный поворот. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя правительства Сахалинской области Игоря Быстрова. По мнению следствия, поручения президента по выводу из кризиса рыбоперерабатывающего предприятия исполнялись «с превышением должностных полномочий», Игорь Быстров был отправлен в СИЗО Хабаровска. Разбирательства продолжаются.

«Как депутат, я часто бываю на Шикотане и встречаюсь с местным населением. Хочу сказать, что за три года, с момента обращения к президенту по рыбокомбинату «Островному», произошли изменения, которыми Россия должна гордиться. Ситуация, в которой оказались предприятие, остров и все люди, поставленные фактически в условия выживания, поменялась кардинально. На Шикотане развернута большая стройка. Помимо «Островного» там скоро запустится завод компании «Курильский рыбак». Таким образом, в Сахалинской области появятся предприятия, аналогов которым в мире нет. Конечно, люди видят масштабы происходящего, они работают, обретают стабильность – у них большая надежда на перспективу. И все последние негативные события вокруг «Островного» вызывают большие волнения среди населения, – подтвердил депутат регионального парламента, президент АРСО Максим Козлов. – Люди спрашивают, не вернемся ли мы в историю предыдущих лет. Очень хочется надеяться, что этого не произойдет. Это будет неправильно по отношению к тем, кто живет на Курильских островах, и это будет, конечно, совсем не по-государственному».

«Мы видели то, что было, и то, что происходит сейчас: как строится новое производство, на котором должны работать сотни людей, где будут современные условия труда и быта, перспектива развития и достойной жизни на Курилах. Поэтому, конечно, ни нашей ассоциации, ни шикотанцам – никому не хотелось бы возвращаться в то мрачное прошлое, где нет перспектив. Надеемся, что сложившаяся ситуация придет к правильному, логичному исходу, которого ждут люди, желающие жить и работать на Шикотане. И чьи-то частные интересы не возобладают в этой ситуации, которая находится в объективе внимания правительства», – поделился оценкой происходящего Дмитрий Пашов.

Fishnews

  • Ситуацию с рыбокомбинатом «Островной» прокомментировал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ
  • Председатель правления Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Дмитрий ПАШОВ
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