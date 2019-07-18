18 июля 2019 года

Север недосчитается половины нового флота

Крабовые аукционы на Северном бассейне позволят построить максимум пять судов - по одному на каждый из пяти пакетов квот, хотя еще два года назад инвестиционная программа СЗРК включала десять новых краболовов.

В конце октября на турецкой верфи «Терсан» завершится достройка специализированного краболовного судна «Зенит», заказчиком которого выступил Северо-Западный рыбопромышленный консорциум. Именно на этом краболове планировалось обкатать проект и техническое решение для серии из десяти аналогичных судов, которые рыбаки готовились заказать на Выборгском судостроительном заводе. Специалисты завода работали в тесном контакте с турецкими коллегами и принимали участие как в проектировании, так и в строительстве судна.

Однако поправки в закон о рыболовстве, утвердившие распределение половины объемов добычи краба на аукционах, поставили крест на этих планах.

«Наш проект практически реализован, в октябре судно будет передано нам, и может быть, мы даже попробуем его на промысле в этом году, если успеем. К сожалению, те десять судов, которые должны были строиться на Выборге, так и остались на бумаге, потому что на фоне предстоящих аукционов мы не можем себе позволить такие затратные проекты», - рассказал Fishnews исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов.

В соответствии с законом в ближайшие месяцы регулятор определит виды крабов и районы промысла, на которые распространяются новые правила, и сформирует лоты для электронных торгов для Дальневосточного и Северного бассейнов. Победителей аукционов обяжут в течение пяти лет построить новые краболовные суда, в противном случае право на доступ к ресурсу может быть потеряно. «Однако на севере будет не десять лотов, а пять. Соответственно, новых судов будет построено не десять, а пять», - обратил внимание Сергей Несветов.

Он отметил, что хотя СЗРК намерен участвовать в аукционах, не исключено, что проекты краболовов придется упростить и удешевить по сравнению с турецким вариантом. «Если мы выиграем пять лотов, на что мы обоснованно рассчитываем, то это будет пять судов. При этом вполне возможно, что, если цены на аукционах будут слишком высокими, каждое судно будет дешевле и проще, поскольку мы вынуждены будем вписываться в экономические рамки», - добавил представитель СЗРК.

Fishnews