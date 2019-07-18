Новости
Краболов-процессор «Зенит» спустили на воду в марте на турецкой верфи «Терсан». Фото пресс-службы СЗРК

Север недосчитается половины нового флота

Крабовые аукционы на Северном бассейне позволят построить максимум пять судов - по одному на каждый из пяти пакетов квот, хотя еще два года назад инвестиционная программа СЗРК включала десять новых краболовов.

В конце октября на турецкой верфи «Терсан» завершится достройка специализированного краболовного судна «Зенит», заказчиком которого выступил Северо-Западный рыбопромышленный консорциум. Именно на этом краболове планировалось обкатать проект и техническое решение для серии из десяти аналогичных судов, которые рыбаки готовились заказать на Выборгском судостроительном заводе. Специалисты завода работали в тесном контакте с турецкими коллегами и принимали участие как в проектировании, так и в строительстве судна.

Однако поправки в закон о рыболовстве, утвердившие распределение половины объемов добычи краба на аукционах, поставили крест на этих планах.

«Наш проект практически реализован, в октябре судно будет передано нам, и может быть, мы даже попробуем его на промысле в этом году, если успеем. К сожалению, те десять судов, которые должны были строиться на Выборге, так и остались на бумаге, потому что на фоне предстоящих аукционов мы не можем себе позволить такие затратные проекты», - рассказал Fishnews исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов.

В соответствии с законом в ближайшие месяцы регулятор определит виды крабов и районы промысла, на которые распространяются новые правила, и сформирует лоты для электронных торгов для Дальневосточного и Северного бассейнов. Победителей аукционов обяжут в течение пяти лет построить новые краболовные суда, в противном случае право на доступ к ресурсу может быть потеряно. «Однако на севере будет не десять лотов, а пять. Соответственно, новых судов будет построено не десять, а пять», - обратил внимание Сергей Несветов.

Он отметил, что хотя СЗРК намерен участвовать в аукционах, не исключено, что проекты краболовов придется упростить и удешевить по сравнению с турецким вариантом. «Если мы выиграем пять лотов, на что мы обоснованно рассчитываем, то это будет пять судов. При этом вполне возможно, что, если цены на аукционах будут слишком высокими, каждое судно будет дешевле и проще, поскольку мы вынуждены будем вписываться в экономические рамки», - добавил представитель СЗРК.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: краб
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена АФАНАСЬЕВА. Фото с личного сайта сенатора

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

Елена АФАНАСЬЕВА

Сенаторы будут следить за ситуацией с аукционами

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

«Крабовый гамбит»

Все материалы

Интервью

Помощник капитана Елена ПЕТРУЧАК

Помощник капитана СТРМ «Вардхольм» (Южно-Курильский рыбокомбинат)

Елена ПЕТРУЧАК

Кто сказал, что работа в море не женское дело?

Руководитель департамента анадромных рыб Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Сергей МАРЧЕНКО

Руководитель департамента анадромных рыб ВНИРО

Сергей МАРЧЕНКО

Катамнез амурского лосося

Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Seafood Expo Russia пора обрести свой голос

Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства Андрей ГИНКЕЛЬ

Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства

Андрей ГИНКЕЛЬ

Свою работу оцениваем по заполнению нерестилищ

Все интервью

Личное мнение

Член научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве РФ Вячеслав ЗИЛАНОВ

Член научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве РФ

Вячеслав ЗИЛАНОВ

Рыбакам надо звонить во все колокола

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

Александр ДУПЛЯКОВ

Проекты по крабовым квотам нуждаются в доработке

Все материалы

Крупным планом

На Восточном экономическом форуме проект завода в Устьевом главе Росрыболовства Илье ШЕСТАКОВУ представил гендиректор «Витязь-Авто» Алекс РАМАНАУСКАС

Инвестквоты с сюрпризом

В прошлом году специалисты Волжско-Каспийского филиала ВНИРО провели полевые испытания бортового подхвата для добычи кильки. Фото пресс-службы КаспНИРХ

Наука ищет новые подходы к кильке

В прошлом году за рекордную «красную» путину Камчатка взяла почти 500 тыс. тонн лососей

Новые результаты Камчатки

Морское путешествие еще никогда не было таким комфортным. Фото предоставлено Bering Yachts

Bering-130. Роскошная яхта для покорения океанов

Все материалы

События

Работа на лососевых рыбоводных заводах ежегодно начинается в сентябре и длится вплоть до июня

Рыбоводная помощь Амуру

Общее собрание ВАРПЭ утвердило приоритетные направления работы в 2019 г.

ВАРПЭ поставила задачи на год

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.