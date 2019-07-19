19 июля 2019 года

Расчет цены крабовых квот удивил рыбаков

ВАРПЭ указала на серьезные изъяны в проекте постановления по крабовым аукционам. Главная причина – это спешка, с которой принимался закон и готовятся подзаконные акты, считает президент ассоциации Герман Зверев.

Минсельхоз разместил на портале regulation.gov.ru, предназначенном для раскрытия информации о подготовке правовых актов, проект постановления, регламентирующий организацию и проведение крабовых торгов, а также заключение договора на долю квоты.

«ВАРПЭ принимала участие в публичных обсуждений первоначальной версии проекта постановления. В новой редакции частично учтены два наших замечания, одно осталось не учтенным», - рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев.

При этом он обратил внимание, что в новую версию постановления внесено серьезное изменение: министерство предлагает принципиально новую методику расчета первоначальной стоимости лота.

В новой редакции проекта полностью изменен пункт 16. Тот порядок проведения торгов, который предлагался ранее, предусматривал расчет начальной цены в соответствии с установленной в предыдущие аукционы практикой, обратили внимание в ВАРПЭ. В качестве расчетной базы брались ставки сбора за пользование водными биоресурсами. В новом варианте Минсельхоз предлагает методику, в основе которой - средняя рыночная цена одной тонны краба, определенная на основании результатов аукционов, проведенных в период с 2009 по 2017 гг.

В Приложении № 1 к правилам организации и проведения аукциона средняя рыночная цена камчатского краба в Баренцевом море установлена в размере 82 тыс. рублей, что в 15 раз меньше, чем для того же вида краба в Охотском море. Его средняя цена - 1, 189 млн рублей. При этом разработчик проекта указывает на то, что в период с 2009 по 2017 гг. проведены торги на предоставление права вылова камчатского краба в Баренцевом море. Однако в указанный период аукционы по камчатскому крабу в Баренцевом море не проводились, а многократно заниженная цена на камчатского краба в Баренцевом море никак не обоснована, заявили Fishnews в пресс-службе ассоциации. «Очевидно, что новая методика расчета аукционов несовершенна и противоречит ранее предложенной ФАС идее увеличения конкуренции в отрасли», - считают в объединении.

«ВАРПЭ участвует в обсуждении нормативно-правой базы крабовых аукционов и видит серьезные правовые и экономические изъяны в проекте, который размещен для публичного обсуждения. На наш взгляд, главная причина этих изъянов – эта спешка: спешка с принятием закона, с принятием подзаконных актов. Все это неминуемо приведет к негативным экономическим последствиям», - считает Герман Зверев.

Fishnews