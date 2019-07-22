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Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

Герман Зверев: Сколько стоит рыбная отрасль России?

Предложенная Росрыболовством методика оценки реальной стоимости рыбной отрасли требует уточнения и доработки, но в главном она верна и полезна, как для бизнеса, так и для государства, уверен президент ВАРПЭ.

В ходе III Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге 11 июля руководитель Росрыболовства Илья Шестаков сделал сенсационное заявление о стоимости российской рыбной отрасли. Он оценил ее в несколько раз выше, чем Росстат, — в 1,6—2,1 трлн рублей.

«Что говорит об этом Росстат? Ничего. Росстат в принципе не оценивает стоимость водных биоресурсов, как и природных ресурсов в целом», — рассказал Fishnews президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ)Герман Зверев. По его словам, применяемые Росстатом методологические подходы не заточены на такую калибровку статистического учета.

Федеральная служба госстатистики считает основные фонды отрасли и материальные оборотные средства, но не стоимость природных ресурсов — недр, земли, водных биоресурсов. «Более того, используемый Росстатом затратный подход в принципе не работает при оценке природных богатств, потому что затратный подход основан на подсчете средств, которые были вложены в создание объекта, и оценку вложений, необходимых для создания точного аналога оцениваемого объекта», — указывает Герман Зверев.

Надежной цифры, по его мнению, не получится и если просто добавить к оценке Росстата ресурсную ренту, как предлагает Росрыболовство, поскольку эти подходы не обоснованы надежной и статистически полноценной информационной базой. В официальную статистику по виду экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство» не включается очень важная составляющая, а именно «обработка рыбы, ракообразных и моллюсков на заводах, расположенных на берегу и производственных судах». Вся эта выручка относится к другой отрасли — «Производство пищевой продукции».

Предложенный Росрыболовством подход, по словам президента ВАРПЭ, также нуждается в уточнении. «Росрыболовство использовало при оценке стоимости рыбной отрасли доходный, или рентный, подход, — говорит Герман Зверев. — Суть доходного подхода проста — оцениваемый объект стоит столько, сколько от него можно будет получить доходов за весь период владения с учетом рисков».

Как подчеркивает эксперт, при таком подходе необходимо обеспечивать сопоставимость объектов и оценивать риски (регуляторный или законодательный риск способен «убить» ценность самого привлекательного объекта). Например, методологически неправильно будет использовать один и тот же метод для оценки стоимости квоты на вылов минтая и рыбопромыслового участка для добычи лососевых.

«Эта методика, конечно, требует уточнения и доработки, но в главном она верна и полезна и для бизнеса, и для государства. Только ясное понимание того, что стоимость природных богатств России может и должна быть исчислена в денежном выражении, ясное понимание того, что законодательный или регуляторный риск способен «дисконтировать» стоимость природных ресурсов, — только такой статистический подход способен обеспечить долгосрочную и эффективную государственную политику управления ресурсами», — уверен Герман Зверев.

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